Sapete che cosa impressiona maggiormente di questa estate? Il fatto che le condizioni meteo climatiche siano in grado di cambiare in un batter d’occhio, in men che non si dica di proporci scenari diametralmente opposte. Per carità, il concetto di persistenza è tuttora valido perché altrimenti non saremmo stati qui a parlare di caldo allucinante persistente.

Però pensateci bene: la prima metà di giugno fu caratterizzata da fresco e temporali, poi improvvisamente arrivò la prima violenta ondata di caldo direttamente dal deserto del Sahara. Anche in quel caso le temperature raggiunsero picchi di oltre 40 °C in alcune zone d’Italia.

Poi fu la volta di luglio, un mese durante il quale vi fu una dicotomia impressionante: centro-sud e isole maggiori alle prese con il caldo allucinante africano, il nord alle prese con temporali di intensità mai vista in precedenza o comunque raramente.

Infine agosto: prima settimana caratterizzata da fresco (per non dire addirittura freddo) poi ampio spazio al ritorno in grande stile dell’anticiclone africano. Record di caldo a luglio, record di caldo anche all’agosto. Che dite, è arrivato il momento di cambiare musica? Secondo noi assolutamente si, poi ovviamente dipende dai punti di vista.

Detto fatto, il cambiamento sta per arrivare anche stavolta sarà un cambiamento repentino, improvviso, turbolento. Sì, perché come ben saprete siamo in attesa di una saccatura Nord atlantica che piomberà sul Mar ligure scavando un vortice ciclonico secondario foriero di forte instabilità atmosferica in diverse regioni.

Ovviamente ci sarà il conseguente crollo delle temperature, ovviamente passeremo da valori termici abbondantemente sopra media a valori termici di segno opposto. Il tutto nell’arco di uno-due giorni. Improvvisamente ecco che il meteo d’estate, come già successo a giugno poi ad agosto, verrà spazzato via.