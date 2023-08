L’autunno meteorologico si avvicina a grandi falcate e presto porterà sul Mediterraneo condizioni piuttosto dinamiche. Ricordiamo che, secondo il calendario meteo-climatico italiano, l’autunno inizia il 1 settembre, mentre l’autunno astronomico avrà inizio il 23 settembre con l’Equinozio d’autunno.

Come ribadito in precedenti editoriali, l’inizio di settembre sarà molto dinamico, caratterizzato da improvvisi soffi freschi nord atlantici alternati a periodi leggermente più caldi, principalmente al sud, senza però eccessi termici o prolungate ondate di caldo.

Queste tendenze sono previste principalmente per la prima decade di settembre. Successivamente, le previsioni diventano più incerte e soggette a notevoli cambiamenti. In questo articolo, cercheremo di delineare una proiezione per l’autunno 2023.

Tendenze per l’autunno 2023

Qual sarà il tenore della stagione? Assisteremo ad una stagione sulla scia degli ultimi anni (siccitosi e miti), o torneremo al tipico autunno mediterraneo, fresco e piovoso? Sembra che quest’anno potremmo finalmente ritrovare un’autentica stagione autunnale, con frequenti perturbazioni e variazioni termiche, e già da ottobre e novembre potremmo vedere le prime significative nevicate autunnali sui nostri monti.

Va ricordato che, negli ultimi anni, la neve autunnale è stata rara, in particolare nelle Alpi. È durante l’autunno che la neve inizia a coprire le montagne, formando una base fondamentale per le nevicate invernali, che, con temperature ancora più basse, creano accumuli significativi, soprattutto ad altitudini elevate, dove la neve è essenziale.

Settembre tra caldo e fresco

Settembre potrebbe ancora mostrare qualche residuo di calore nordafricano, in particolare al centro e al sud, ma ci saranno anche netti cali di temperatura e periodi freschi provenienti dal Nord Atlantico, portando acquazzoni e temporali. Ci saranno anche giorni tipici dell’estate settembrina, con un clima mite.

Ottobre ricco di piogge?

Ottobre potrebbe dimostrarsi molto dinamico e piovoso, proprio come ci si aspetta da un pieno mese autunnale. Le recenti simulazioni modellistiche stagionali prevedono precipitazioni superiori alla media per gran parte dell’Italia, specialmente al centro, al sud e sulle isole maggiori. Le temperature dovrebbero rimanere vicine alle medie stagionali per la maggior parte del mese.

Novembre dinamico!

Infine, novembre potrebbe continuare sulla scia di ottobre, presentando nuove perturbazioni e un totale pluviometrico mensile superiore alla media. Le temperature dovrebbero rimanere attorno alle medie, ma è probabile che vedremo le prime irruzioni fredde di origine artica, favorendo abbondanti nevicate in montagna.