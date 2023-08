L’analisi meteo di questi giorni è impietosa. Farà caldissimo! Ma fortunatamente non raggiungeremo i record‍ di Luglio. ‍Non arriveremo ai quasi 50 gradi ⁢come è successo durante l’ultima intensa ondata di calore del mese scorso, ma comunque saliremo (e di molto) sopra le medie.

Ma l’anticiclone africano ci⁢ lascia a‌ bocca aperta, con un carico di calore e disagi enorme.. ⁣Le temperature aumenteranno ancora di qualche grado, con ⁤punte di 42/43 in Sardegna e fino a 38/39 in molte località del Centro e del Nord. Caldo in aumento al Meridione, ivi pure con 34/37 diffusi.

Disagio e afa sempre crescenti

Tutto ciò sarà accompagnato da un ristagno ‍dell’aria nei bassi‍ strati, con ‍afa e indici di disagio molto alti, anche di​ notte, quando le temperature non ⁤riusciranno a scendere ⁣sotto i 23/24 gradi, ma punte persino di 27/28 in alcune zone. Le zone che soffriranno di più saranno​ ancora una volta la Valle Padana e molti tratti dei litorali del Centro,⁢ in particolare quelli tirrenici.

Quanto durerà questa intensa ondata‌ di calore? Le ‌notizie ⁢non sono buone ​per coloro che ​non sopportano ⁢questo ⁤tipo ‌di‍ clima: se le previsioni saranno confermate, non ci saranno cambiamenti repentini fino al 26/27 di Agosto. Poi potrebbe cambiare tutto, ma su questo ci andiamo leggermente cauti. Il calore immagazzinato è enorme e non è facile che se ne liberi in fretta.

Le conclusioni

Restiamo in attesa ‌di ulteriori ‍aggiornamenti nel caso in cui i centri di calcolo apportino‌ modifiche alle previsioni. In conclusione, le previsioni‍ indicano un periodo di caldo intenso, con l’anticiclone africano che porterà⁣ temperature ben al ​di sopra della media. Le aree più ‍colpite saranno la Sardegna, la Valle Padana e i litorali del Centro.

Questa ondata di calore potrebbe durare fino alla fine del mese. Attenzione al caldo serale e notturno, che diventerà davvero molto fastidioso e sarà arduo star fuori di pomeriggio e la sera.