Un mese fa, di questi tempi, stavamo parlando di condizioni meteo climatiche eccezionali. All’epoca l’anticiclone africano dominava in lungo e in largo facendo letteralmente impazzire i termometri che in varie zone d’Italia superavano abbondantemente 40 °C. C’erano però le regioni del Nord a rappresentare la sola eccezione, infatti da quelle parti i temporali erano all’ordine del giorno.

Temporali particolarmente violenti, temporali che localmente non si erano mai visti con tale intensità. Insomma, meteo eccezionale delle regioni anche se da un lato per via del caldo dall’altro lato a causa dell’instabilità atmosferica.

Vi avevamo detto che questa ondata di caldo non avrebbe avuto nulla a che fare con l’ondata di caldo di luglio ed effettivamente non stiamo raggiungendo quei valori allucinanti, però sapevamo fin dal principio che stavolta il calore subtropicale avrebbe raggiunto anche le regioni settentrionali.

Ed è proprio qui che nel corso delle ultime ore sono state raggiunte le temperature più elevate, temperature che in alcuni casi (vedi Liguria) hanno superato quota 40 °C abbattendo record che duravano da decenni. Questo che cosa conferma? Beh, conferma molto semplicemente quell’ipotesi che avevamo portato avanti già nel mese di maggio secondo la quale luglio agosto sarebbero stati due mesi letteralmente roventi.

Le altre regioni non è che se la stiano passando meglio, infatti ovunque abbiamo temperature abbondantemente superiori alle medie stagionali con anomalie positive che in molti casi superano facilmente 10 °C. Caldo forte, lo avevamo detto ma ci teniamo a ribadirlo perché quello che accadde a luglio potrebbe aver in qualche modo distorto la nostra percezione del calore.

Fortunatamente siamo agli sgoccioli, fortunatamente nel corso del fine settimana subentrerà un cambiamento del quadro meteorologico potrebbe essere un cambiamento veramente tumultuoso.