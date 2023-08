L’analisi meteo di questi giorni ci impone una domanda che molti ci fanno. Con Settembre l’Estate è davvero finita? La risposta è ovviamente da dare per gradi.

Prima di tutto diciamo subito che l’Estate meteorologica finisce il 31 Agosto. Spesso però negli ultimi anni i periodi settembrini sono stati anche molto caldi, con temperature sovente oltre 30 gradi.

Se però intendiamo i valori folli di questi giorni, allora la risposta è sicuramente sì. Matematico al 100% che non torneremo più su quei valori, se non altro fino al Giugno 2024.

Caldo anomalo Bye bye

È stata una lunghissima fase meteo bollente, decisamente eccezionale per temperature, persistenza, estensione e calendario. Spesso si sono battuti dei record assoluti sia di minima, sia di massima, sia di valori integrali.

Questo è ancora più sensazionale e stupefacente se vediamo che dovremmo essere sul finire del periodo estivo, con la potenza estiva in netto declino. Sarebbe stata un’onda calda davvero ragguardevole anche se fossimo stati nel cuore di Luglio, figuriamoci alle porte del periodo autunnale.

Settembre promette faville

Abbiamo già scritto in altri nostri articoli che il mese settembrino potrebbe promettere faville. Sicuramente inizia con una fase decisamente fresca, con temperature ben al di sotto delle medie e talvolta massime anche entro i 20 gradi in pianura. Ci parrà freddo, ma in realtà non sarebbe così anomalo se paragonato agli anni pre Duemila.

Successivamente, i modelli meteo sono abbastanza discordi. C’è chi vede l’arrivo di un nuovo anticiclone, sempre di matrice subtropicale, ma molto meno intenso di quello passato, e chi vede invece la stabilizzazione di corrente settentrionali, asciutte e decisamente fresche.

A ogni modo, in ambo i casi, il caldo estremo dei 40 gradi diffusi è davvero scongiurato. E oseremmo dire per fortuna, perché abbiamo vissuto davvero una fase meteo estrema, che andrebbe scritta su tutti i giornali e i media.