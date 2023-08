Previsto un cambiamento ​drastico delle condizioni ⁤meteo

Da qualche‍ giorno ‍stiamo discutendo di ‍un imminente deterioramento del clima previsto per la prima settimana di Agosto. ⁢Questo non sarà un semplice⁢ cambiamento, ⁣ma un vero e proprio ribaltamento delle condizioni meteo.

Una ‌ depressione proveniente dal Nord Atlantico si abbatterà con forza sul Mediterraneo centro-occidentale, colpendo l’Italia tra il 4 ⁣e il⁤ 5 Agosto. ‌Questo porterà a un marcato cambiamento del tempo.

Come abbiamo anticipato in precedenti articoli, ci ⁤aspettiamo temporali diffusi, inizialmente al Nord il Venerdì, e ⁤successivamente‌ al ⁣Centro-Sud nel weekend (in particolare il Sabato). Questo sarà accompagnato da un deciso abbassamento delle temperature, poiché questa massa‌ d’aria instabile proveniente dall’Europa ⁣centrale sarà anche piuttosto‍ fredda, causando​ un notevole calo delle temperature non ‌solo al Nord, ma anche al Centro-Sud.

Un’interruzione dell’Estate?

Un “break estivo”

Il disturbo ⁣atmosferico ⁤in arrivo causerà sicuramente quello che potremmo definire ‍un “break estivo“, ovvero una pausa dal‌ tipico clima caldo estivo, caratterizzato da temporali e calo delle temperature. Infatti, il calo ​termico sarà molto ⁢significativo,⁤ tanto ‍da portare i valori al ​di sotto della media‌ durante il Sabato e la Domenica, quando le temperature potrebbero essere ⁢troppo basse persino per una giornata al mare.

Non ​una ‌crisi estiva

Non‌ riteniamo corretto parlare di una vera e⁤ propria crisi estiva, termine che ⁤abbiamo visto apparire su alcuni siti web, a‌ nostro avviso in modo esagerato. Infatti, non si tratterà di un deterioramento prolungato che trasformerà il clima ⁤estivo⁣ in ‌un clima autunnale per molti giorni. Al contrario, sarà⁢ un peggioramento ⁢piuttosto rapido, intenso⁢ sì, ma breve.

Le previsioni dei modelli matematici indicano una rapida ripresa delle temperature e un ritorno del caldo estivo nel⁤ periodo successivo, che va dal 7-8 Agosto. L’estate, quindi, si⁤ prenderà ​solo una breve pausa, per poi ‌tornare in piena forza ⁤su tutta l’Italia. Dopo tutto, ⁣la stagione è ‍ancora lunga: Agosto ⁢è un ‌mese ⁤pienamente estivo, e anche Settembre ci ha ‌abituati (soprattutto negli ultimi anni) a⁣ un ⁤clima caldo da​ piena estate. Possiamo quindi aspettarci brevi ⁢interruzioni come quella che stiamo per⁢ vivere, comuni‌ nella seconda parte dell’estate,⁤ ma non una stagione già in crisi.

Conclusione

In sintesi, la prima ⁤settimana⁣ di⁢ Agosto vedrà un drastico cambiamento delle condizioni meteo, con un’interruzione del tipico ⁢clima estivo. Tuttavia, ​non si tratta di una crisi estiva,‌ ma di ‍un breve ‌”break” che vedrà un‍ rapido ritorno​ del caldo estivo ⁢a partire dal 7-8 Agosto.