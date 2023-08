Il meteo ci propone un severo colpo di scena: arriva il Ciclone Circe! Ebbene sì, dopo tanto tempo, cambia tutto e una profonda ciclogenesi dovrebbe instaurarsi nel Bacino del Mediterraneo, con tutto quel che ne consegue.

Ma adesso vi proponiamo l’evoluzione del tempo dei prossimi giorni e cosa comporterà l’arrivo di Circe sui nostri cieli. Vacanze compromesse? Andiamolo a vedere insieme.

Evoluzione meteo 4-6 Agosto

La saccatura atlantica farà il suo ingresso marcato sull’Italia. Nella giornata di Venerdì 4 previsti temporali e piogge diffusi al Nord Italia, qualche fenomeno in propagazione anche al Centro lato adriatico nel corso della giornata. Ancora stabile al Sud con caldo intenso. Le temperature saranno in sensibile calo invece al Centro-Nord.

Successivamente, nella giornata di Sabato la perturbazione scivolerà rapidamente verso il Centro-Sud, apportando temporali diffusi e un calo termico, fino a 8-10 gradi sulle regioni meridionali. Mentre al Settentrione il clima risulterà ampiamente soleggiato, ben più fresco e pure ventoso.

Il tempo tornerà probabilmente a migliorare nella giornata di Domenica 6 Agosto, quando la perturbazione si allontanerà velocemente vero est, lasciando in eredità un clima molto fresco su tutta l’Italia.

Le tendenze

A questo punto ci attendono probabilmente alcune giornate più stabili e soleggiate, con temperature nuovamente in crescita, ma non troppo elevate. Non ci sono i presupposti per l’arrivo di masse d’aria bollenti in Italia e anzi: frescura e clima sopportabile faranno da padrone.

Le previsioni dei modelli meteo ci indicano una repentina ripresa delle temperature e un ritorno del caldo estivo nel periodo successivo, che va dal 7-8 Agosto. L’estate, quindi, si prenderà solo una brevissima pausa, poi ritornerà in piena regola su tutta l’Italia.

D’altronde la stagione è ancora lunga: Agosto è un mese pienamente estivo, ma anche Settembre ci ha abituato a un clima caldo da piena Estate. Possiamo quindi aspettarci piccoli break come quello che stiamo per vivere, peraltro frequenti da metà Agosto in poi. Ma non parliamo di crisi…quello no.