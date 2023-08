Spesso e volentieri capita di leggere in rete notizie riguardanti le ripercussioni delle condizioni meteo climatiche sulla vita di tutti i giorni.

Negli ultimi decenni in modo particolare il riscaldamento globale ha provocato profondi cambiamenti climatici, conseguentemente le condizioni meteorologiche hanno risentito di tali variazioni proponendoci un evidente estremizzazione anche alle nostre latitudini. L’estate che stiamo vivendo, giusto per non andare troppo lontano, è assolutamente un esempio in tal senso.

Pensate al mese di luglio… Pensate al caldo allucinante che ha fatto oppure agli incredibili temporali che si sono abbattuti al Nord Italia…

Ecco, queste sono condizioni meteorologiche sicuramente estreme che rendono la vita di tutti i giorni davvero complicata. Uscire di casa con quel caldo non era possibile o comunque se si era costretti a mettere il naso fuori dalla porta bisognava prendere i giusti accorgimenti.

Idem per quanto riguarda le precipitazioni, infatti quei temporali non erano qualcosa di normale. Abbiamo visto raffiche di vento devastare città e campagne, abbiamo visto chicchi di grandine di dimensioni mai viste prima, abbiamo visto trombe d’aria e nubifragi. Ecco, pensate trovarsi fuori durante fenomeni di quel tipo…

Capite bene quindi che l’estremizzazione meteo climatica che stiamo osservando, registrando, sopportando non fa altro che complicare la vita di milioni e milioni di persone. Per non dire miliardi di persone, viste considerato che chiaramente tale estremizzazione non riguarda soltanto il Mediterraneo.