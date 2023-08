No, non è possibile scappare. Non ci sono scorciatoie, dobbiamo necessariamente affrontare un percorso meteo climatico che non si sta rivelando per niente facile. Se preferite si sta rivelando estremamente complesso.

Sì, perché l’estate 2023 molto probabilmente verrà ricordata a lungo. Ricordata lungo l’Italia ma verrà ricordata lungo anche in altre zone d’Europa. Ad esempio Spagna nei prossimi giorni le temperature potrebbero raggiungere valori allucinanti, valori probabilmente paragonabili a quelli che furono toccati da noi nel mese di luglio e chissà che magari non cada il record europeo.

In altre zone d’Europa, al contrario, estate 2023 verrà ricordata come una delle più fresche degli ultimi decenni ed anche una delle più piovose degli ultimi decenni… Ad esempio in Gran Bretagna, ad esempio in Scandinavia…

Bene, tirando un po’ le somme (detto che davanti a noi abbiamo gran parte del mese di agosto prima di catapultarci all’interno dell’autunno meteorologico) possiamo tranquillamente affermare che l’estate 2023 passerà probabilmente alla storia. Che novità direte voi… Ogni anno la stessa storia, ogni anno si parla di estate più calda di sempre, di estate più temporalesca di sempre eccetera eccetera.

Fidatevi, faremmo volentieri a meno di parlare di determinate cose anche perché non siamo per niente contenti di affrontare certe situazioni e certi argomenti. Preferiremmo 10.000 volte parlare di normalità meteo climatica, parlare di anticiclone delle Azzorre, parlare di estate mediterranea.

Invece no, ogni anno sempre la stessa storia, ogni anno non si fa altro che parlare di caldo ed anche di fenomeni estremi quali temporali, nubifragi, grandinate, trombe d’aria. Ecco, questo non va bene, vorremmo parlare d’altro ma purtroppo non è possibile, purtroppo dobbiamo per forza di cose da spazio alla cronaca meteo ed anche alle previsioni nonostante spesso e volentieri non siano quelle desiderate.