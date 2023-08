Importante svolta per quanto riguarda il meteo. Gli ultimi aggiornamenti modellistici non lasciano spazio a dubbi. Se qualcuno annunciava la fine definitiva del caldo, col passare dei giorni prende piede l’ipotesi di una nuova potente rimonta africana, piuttosto anomala e probabilmente persistente. Quando? E quanto farà caldo? Andiamo a vedere le ultimissime news, cercando di dare i maggiori dettagli possibili.

Settimana frizzante

Prima di tutto, ci aspettiamo una settimana frizzante, con temperature spesso un pelo al di sotto delle medie e minime vicine alla cifra singola nelle interne e in Pianura Padana. Un clima indubbiamente freddino, che verrà compensato da una mitezza gradevole di giorno, sempre sotto i 26-27 gradi.

Ma questo pattern meteo potrebbe non essere destinato a durare a lungo. Gli amanti dei golfini e degli abiti lunghi rimarranno sicuramente scontenti, perché si prospetta una nuova onda calda in arrivo a cominciare da Lunedì 4 Settembre, con possibile rincaro della dose verso Mercoledì 6.

Caldo intenso? Parrebbe davvero di sì in alcune aree

La risposta è sì, anche se non per tutti (perlomeno severo). Allo stato dell’arte attuale, ci aspettiamo una impennata assai notevole dei termometri al Sud Italia. Secondo le ultime emissioni, le regioni più colpite sarebbero Sicilia, Calabria e in parte la Sardegna con valori, ancora una volta, fino a 10 o 12 gradi sopra le medie. Molto meno coinvolto il Nord, anche se vedrà l’aumento deciso rispetto a questi giorni.

Se adesso in Pianura Padana si fatica ad arrivare a 25 gradi, potremmo superare ancora una volta i 30 in maniera abbastanza diffusa ma senza eccessi (mai oltre 33-34). Mentre dal Centro Italia in giù potremmo addirittura ritornare a 40 gradi localmente, proprio perché la massa d’aria in entrambe sarebbe veramente molto calda e punterebbe dritto il Meridione. Ma per adesso fermiamoci qui e invitiamo i lettori a seguire i nostri prossimi aggiornamenti meteo.