Il meteo estivo ha finalmente concesso una pausa dal ​calore soffocante che ha dominato la scena per settimane. Dopo un’onda di calore senza precedenti, un flusso di aria fresca sta offrendo un sollievo al Paese. Tuttavia, i primi⁤ giorni ⁤di ‍Settembre potrebbero portare una nuova sorpresa climatica: un ritorno potente dell’anticiclone africano.

Nuovo colpo di scena

La svolta della stagione estiva è finalmente ​arrivata, in particolare nelle regioni del ⁢nord-ovest. A Milano e Torino, ad esempio, lunedì 28, la⁤ temperatura pomeridiana rispetto ai giorni 23 e 24 agosto è diminuita di ben 20°C. Tuttavia, questo sollievo sembra essere solo un breve intermezzo in una sinfonia di eventi climatici ‍estremi.

L’Anticiclone Africano, ecco il suo ritorno in pompa magna

A partire dai primi di settembre, l’anticiclone africano farà nuovamente la sua apparizione. Oltretutto, si ⁢ripresenterà una ‌combinazione di pressioni atmosferiche in quota molto alte (si chiamano geopotenziali), che generano ondate⁤ di calore particolarmente intense.

Non a caso, le mappe meteo indicano il rischio ⁣che localmente, si​ avranno temperature prossime ai 40°C in Sardegna, nel Sud Italia e in Sicilia, e fino a 35/37°C​ nel Centro Italia e forse i 35°C in Emilia-Romagna. Il settore nordoccidentale⁣ sembra essere meno interessato da questa nuova ondata di calore, ma la situazione è in bilico.

Cambiamenti Climatici: ‍una discussione in materia

Il tempo che fa ogni giorno è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno molto‍ più vasto⁣ e complesso:⁤ il⁢ clima e quindi il cambiamento climatico. Non si tratta⁢ più solo di ondate ‌di calore quelle che viviamo, ‍ma di un insieme di eventi estremi che stanno diventando sempre più frequenti e intensi.

Quanto succede⁤ non è un caso ​isolato, è un campanello d’allarme che suona sempre ⁢più forte. La vera questione è: ‌quanto siamo pronti ad ascoltarlo? A‌ nostro modesto parere tutti gli accordi⁤ intrapresi​ questi ⁤anni‍ dai vari Paesi ⁣non saranno rispettati, e ‌allora facciamo​ adeguata prevenzione al clima che⁣ cambia, senza troppi compromessi figli di linee politiche e interessi economici.