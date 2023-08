Il meteo, nel 2023, ci riserva ancora delle sorprese per‍ gli ultimi venti giorni dell’estate meteorologica,​ che ‍si concluderà, ⁤come da consuetudine, il 31⁢ agosto. Ma quali saranno le condizioni climatiche di questa fase finale estiva? Assisteremo a un ritorno del calore intenso, soffocante e insostenibile? Come ben sappiamo, il meteo‌ è ‌sempre pieno di incertezze, ma negli ultimi giorni è ⁣emersa una⁤ tendenza condivisa da tutti i principali centri di calcolo riguardante l’arrivo di⁢ un’ondata ‍di calore non particolarmente⁢ eccessiva.

Le condizioni ⁢meteo fino a Ferragosto

Correnti fresche e ‌gradevoli

Per il ‌momento, dovremo affrontare correnti più fresche⁤ e piacevoli provenienti dal nord che ‌interesseranno principalmente il sud e l’Adriatico medio-basso. Questa freschezza e questo⁤ clima piacevole ci accompagneranno almeno fino a Ferragosto nel meridione. Non possiamo dire lo stesso per ⁤il nord, in quanto il calore tenderà ad⁢ intensificarsi già⁣ da questo fine settimana ‌grazie ⁣al rafforzamento dell’alta pressione subtropicale.

Ritorno del calore intenso dopo ⁣Ferragosto

Il⁤ calore intenso, ‌tuttavia, ‍farà la sua ricomparsa per ⁣tutti, ⁣da‌ nord a⁤ sud, a partire dal ‌16 agosto. L’anticiclone nordafricano avvolgerà tutta l’Italia e spazzerà via la piccola goccia fresca che nel frattempo aleggerà alle alte quote, che sarà responsabile di queste giornate piacevoli fino a Ferragosto.

La durata del calore

Intensità e ⁢durata​ dell’ondata di calore

Ma‌ quanto⁢ durerà questa ondata di calore? Prima di tutto, dobbiamo sottolineare che ​non sarà un’ondata di calore estrema ‌come quella che ⁣abbiamo sperimentato nel mese di luglio. Farà sicuramente più caldo da nord a ‍sud ⁣e le temperature potranno ⁤raggiungere⁢ anche i 36-37°C ‌nelle zone interne e lontane dalle brezze marine. ⁣Tuttavia, come potete immaginare, siamo ⁢ben lontani dalle‌ temperature estreme ⁤registrate​ a luglio, quando per ‌molti ‍giorni consecutivi abbiamo superato i 42-44°C in molte località del centro-sud.

Aumento dell’umidità e dell’afa

Naturalmente, ‌a‌ causa della⁤ persistenza dell’alta pressione ‌nel Mediterraneo, è lecito ⁢aspettarsi un costante aumento dell’umidità e dell’afa. Di conseguenza, giorno dopo giorno, il calore risulterà sempre più afoso, soprattutto ⁤lungo⁤ le coste ⁢durante le ore ⁣pomeridiane. Non dovrebbero ripresentarsi le notti difficili ‌e insopportabili vissute a ⁣luglio.

Previsioni per ‍la terza decade di Agosto

Alta pressione persistente ma senza picchi di calore estremo

L’alta pressione potrebbe persistere anche durante la terza decade di agosto, ⁣ma‍ non sono previsti picchi di calore estremo in​ nessuna regione italiana. Dunque, possiamo affermare che⁢ il prosieguo⁤ di agosto dovrebbe rivelarsi caldo ‌e prevalentemente stabile, ma privo ‌di calore‌ estremo e insopportabile.