I centri meteo di calcolo sono tutti d’accordo nel vedere la fine definitiva del caldo estremo. Quando? La data è ufficiale, ma prima di tutto vi invitiamo a leggere per bene quanto segue. Non è vero che ha sempre fatto caldo e questa situazione meteorologica che si è venuta a creare negli ultimi giorni (a livello italiano e pure europeo) è qualcosa di totalmente inedito.

Non ha mai fatto così caldo a fine agosto nella storia climatica italiana, i dati sono chiari e non lasciano spazio a interpretazioni personali. Ora come non mai è importante evidenziare il fatto che siamo davvero alla fine di un incubo climatologico a tutti gli effetti. Ma vediamo qualche dettaglio in più.

Manca poco e poi…

Le temperature saranno ancora estreme fino a Venerdì 25 (possibile apice del caldo!), poi Sabato 26 è atteso un primo modestissimo calo termico, soprattutto al Nord. Per contro, nella medesima giornata ci sarà un nuovo aumento della temperatura al Meridione, ma questa zona climatica è sempre rimasta ai margini negli ultimi giorni e quindi non subirà un caldo così eccessivo.

Successivamente, Domenica 27 è davvero la data definitiva per la fine di questo caldo estremo per il Settentrione, che diventa Lunedì 28 per il resto d’Italia, con valori che dovrebbero rientrare nelle medie o addirittura andare un pelo al di sotto.

Pericolo fenomeni severi?

La risposta ovviamente è abbastanza logica, nonché affermativa. Con tutto il calore presente sulla terraferma e nei mari è realmente elevato il rischio fenomeni meteo intensi. Mancano diversi giorni ed è impossibile pensare di fare una previsione dettagliata.

Ma, nonostante tutto, vi mostriamo quanto segue. Quando c’è in gioco una tale energia termica (sotto forma di calore potenziale) disponibile è facile che si sviluppino imponenti cumulonembi, che possano far terminare l’onda calda in maniera piuttosto brusca, sia come temperature, sia come fenomenologia.