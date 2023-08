Ferragosto dal meteo soleggiato o piovoso? La domanda è un pelo restrittiva. Piuttosto possiamo parlare di linee di tendenza climatiche, ovviamente vanno stilate sulla base di un’attenta analisi dei vari modelli di previsione.

Ecco cosa emerge

Cosa emerge dalle primissime emissioni modellistiche? Diciamo subito che il trend non è univoco, infatti da un lato abbiamo dei centri di calcolo internazionali che supportano la tesi dell’alta pressione e quindi del bel tempo. Dall’altro lato vi sono modelli che -al contrario- disegnano scenari ben più variabili se non addirittura instabili, con piogge e temporali.

A chi dare ragione? Beh, per poter rispondere a questo quesito dobbiamo necessariamente fare affidamento sull’esperienza degli esperti, ma soprattutto cercare di interpretare alcuni interessantissimi segnali che arrivano dall’atmosfera.

I segnali dell’atmosfera

Sapete cosa ci dicono tali segnali? Semplice, che molto probabilmente potrebbero avere ragione quei modelli di previsione che ipotizzano una prosecuzione di quella variabilità atmosferica. Già il mese è iniziato variabile, ma nei prossimi 10 giorni avremo un andamento meteo climatico sicuramente altalenante, tra ritorni dell’alta pressione e improvvise incursioni fresche instabili nord atlantiche.

A questo punto possiamo dirvi che Agosto potrebbe mostrarci due facce della stessa medaglia. Sia bel tempo con temperature sicuramente calde, sia variabilità se non instabilità con rischio di temporali in alcune zone d’Italia.

Un discorso complesso e statistico

Sul Nord Italia potrebbero ripresentarsi precipitazioni localmente intense, mentre sul resto d’Italia potremmo assistere ad un quadro meteorologico più stabile con temperature superiori alle medie stagionali, ma con lo scoppio improvviso di temporali, anche forti. Da non escludere tuttavia parziale coinvolgimento da parte dell’instabilità anche di alcune zone del Centro Italia.

Un ultimo appunto importante. Stiamo parlando di linee di tendenza, non di previsioni meteo, per questo motivo vi invitiamo a seguire costantemente i nostri aggiornamenti. Tra alcuni giorni saremo in grado di darvi ragguagli importanti in merito.