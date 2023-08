Il primo fine settimana di agosto vedrà affermarsi sulle nostre regioni condizioni meteo climatiche un po’ insolite per questo periodo. Non che non ci possa stare, attenzione, d’altronde a luglio abbiamo vissuto di tutto e di più quindi non ci stupisce più nulla.

Chiaramente stiamo parlando del peggioramento in arrivo già a partire dalla giornata di giovedì, un peggioramento innescato dalle correnti fresche provenienti dal Nord Europa e stavolta il termine “fresco” va usato per forza di cose viste considerato che l’elemento probabilmente più significativo sarà rappresentato dalle temperature.

Temperature letteralmente in picchiata, temperature che potranno perdere dai 10 ai 15 °C su gran parte delle nostre regioni. Significa che in qualche caso non solo si tornerà su valori “normali”, significa che localmente si andrà addirittura al di sotto delle medie stagionali e questo ovviamente possiamo considerarlo un fatto eccezionale.

Il clou del fresco lo avremo tra venerdì e sabato, allorquando tra l’altro soffieranno anche forti venti dai quadranti settentrionali che come sempre acuiranno la sensazione di fresco. Sì, sarà una gran bella rinfrescata dalla quale potremmo sicuramente trarre giovamento in virtù del fatto che nella settimana successiva potrebbe tornare il caldo.

Dal punto di vista delle precipitazioni potrebbero esserci delle novità, infatti i modelli a più alta risoluzione stanno iniziando a inquadrare con maggiore precisione la distribuzione dei fenomeni ma anche l’intensità degli stessi. Ci occuperemo nel dettaglio di tale aspetto, tuttavia possiamo già anticiparvi che in diverse zone d’Italia potrebbero abbattersi violenti temporali.

Sicuramente sarà un inizio agosto diverso dal solito, sicuramente sarà un inizio agosto che porterà con sé la speranza di un andamento diverso rispetto a quanto accaduto a luglio.