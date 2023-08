Il Centro Meteo Europeo ha diffuso la tendenza per il mese di Agosto. Le novità sono davvero incredibili. Intanto, si prevede una scarsa probabilità di avere nuovamente lunghe ondate di caldo causate dall’anticiclone africano, quindi diametralmente opposto. Inoltre, non è finita.

L’Italia godrà di temperature più fresche con precipitazioni nella media o addirittura più abbondanti. Insomma, novità importanti, nelle quali il nostro Paese godrà di una diminuzione dei valori termici nella prima settimana di agosto.

Per la prima volta da settimane, tutto lo Stivale potrà andare sotto delle medie del periodo. Questo potrà avere influenze sull’andamento di Fine Estate.

Prima decade agostana: temperature in calo un po’ ovunque

Nella prima settimana di Agosto vedremo uno spiccato sotto media. Di fatti, l’Italia assisterà ad una decisa flessione delle temperature, con un’interruzione del caldo tra il 4 ed il 6 del mese. L’arrivo di fresche correnti di origine atlantica porterà temporali, soprattutto sull’arco alpino e sugli appennini, ma potranno estendersi in maniera diffusa in Pianura Padana e qua là altrove.

Seconda decade: più caldo, ma senza eccessi

Nelle settimane successive il caldo tornerà ad aumentare. Esso però rimarrà lontanissimo dai valori folli di Luglio, tanto che si confinerà comunque entro le medie stagionali. In Italia non vedremo più le lunghe ondate che hanno caratterizzato il mese passato, tanto da renderlo a tutti gli effetti iper estremo.

Gli effetti dell’anticiclone non saranno così decisi; a differenza delle settimane pregresse, nei pomeriggi potranno verificarsi fenomeni specialmente sui rilievi, sintomo di alta pressione non consistente.

Come finirà l’Estate?

Le previsioni per l’ultima settimana del mese ci dicono che persisterà un’anomalia positiva sul Bacino Mediterraneo, interessando quindi anche le due Isole Maggiori ed il Sud, con tendenza a nuovo caldo. Le temperature saranno leggermente oltre le medie del periodo, mentre le precipitazioni ritorneranno nella norma. Insomma, belle notizie per chi non vuole più la calura estrema!