Partiamo dal presupposto che l’ondata di caldo record del mese di luglio probabilmente rimarrà l’unica dell’estate, l’unica intesa come la sola capace di far cadere record termici come fossero birilli. Ciò però non toglie che le condizioni meteo climatiche possano riproporre anche nelle prossime settimane ondate di caldo veramente intense.

È quello che emerge da un’attenta analisi dei vari modelli previsionali, ovvero già a partire dalla prossima settimana l’anticiclone africano tornerà in auge facendo salire abbondantemente le temperature destinate pertanto ad orientarsi pesantemente al di sopra delle medie stagionali.

Come abbiamo scritto in un recente approfondimento su varie località d’Italia i termometri potrebbero raggiungere picchi di 40 °C, non escludiamo che localmente si possa addirittura far peggio.

Quando però diciamo che il meteo di agosto potrebbe essere peggio di quello di luglio non ci stiamo limitando soltanto al caldo, stiamo parlando anche del rischio di severi temporali o comunque di un instabilità atmosferica che potrebbe creare non pochi grattacapi laddove potrebbe abbattersi.

L’imminente ondata di maltempo, giusto per non andare troppo lontano, potrebbe infatti scatenare fenomeni di intensità preoccupante e stavolta anche in altre zone d’Italia oltre alle regioni settentrionali. Oltre temporali attenzione ai possibili nubifragi ma anche alle terribili devastanti grandinate.

Temporali che si potrebbero manifestare anche nel corso della seconda metà mensile, soprattutto durante l’ultima decade allorquando crediamo che qualche perturbazione atlantica più consistente sia in grado di porre fine al dominio dell’alta pressione africana e potrebbe trattarsi di una fine veramente turbolenta.

Per tutti questi motivi diciamo che genera prestare molta attenzione anche al meteo che agosto perché potrebbe far peggio di luglio.