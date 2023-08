Analisi delle condizioni meteo eccezionali del mese scorso

Un mese fa, ci trovavamo di fronte a un fenomeno straordinario. L’anticiclone africano regnava incontrastato, causando un aumento esponenziale delle temperature ⁤che ⁢in molte aree dell’Italia superavano i 40 °C. ⁣Tuttavia, le regioni del Nord⁤ erano l’eccezione, con temporali frequenti ​e intensi, con danni enormi.

Il caldo eccezionale ‌e l’instabilità atmosferica

Il ⁢caldo eccezionale agostano

Questo periodo di ‌calore ⁢estremo non ⁤era paragonabile all’ondata di‌ caldo di luglio, ma sapevamo fin dall’inizio che il calore subtropicale avrebbe raggiunto anche le regioni settentrionali. Le ⁣temperature più alte sono⁤ state ⁤registrate proprio in queste regioni, con valori che in ⁤alcuni⁤ casi (come in Liguria) hanno superato⁣ i 40 °C, infrangendo ⁤record​ che duravano ⁤da ‍decenni.

L’instabilità atmosferica

Questo conferma l’ipotesi⁢ che avevamo formulato già ‌a maggio, secondo‍ la quale luglio e agosto sarebbero ⁢stati due ​mesi di‌ calore intenso. Le altre regioni non stanno vivendo‌ condizioni migliori, con temperature notevolmente superiori alle medie stagionali e ​anomalie positive che in molti casi superano facilmente i 10 °C. Abbiamo previsto un caldo intenso, ma quello​ che è successo a luglio potrebbe aver distorto ⁣la nostra percezione del calore, facendoci credere che questo caldo di fine agosto sia normale.

Il cambiamento del‌ quadro meteorologico

Il fine settimana

Fortunatamente, siamo alla fine ⁤di questo‍ periodo ‌di calore​ estremo. ‌Durante il fine settimana, ci aspettiamo un cambiamento del quadro meteorologico, che potrebbe ​essere​ molto tumultuoso. Potrebbe⁢ portare un sollievo dal calore intenso che abbiamo ⁤sperimentato, ma potrebbe anche portare ⁣nuovi fenomeni meteo eccezionali.

E settembre? Cosa rischiamo? Sarà come agosto? Sicuramente il caldo estremo è scongiurato, ma pagheremo lo scotto ancora per mesi. I mari hanno accumulato tantissimo calore e lo cederanno sotto forma di energia termica e potenziale.

Per adesso non possiamo prevedere con precisione quando ci sarà una nuova fase di maltempo estremo, dopo quella a breve. Seguiranno di fatti importanti aggiornamenti.