Già, da qualche giorno a questa parte abbiamo ripreso a parlare di anticiclone africano con tutti gli annessi e connessi meteo climatici. Evidentemente le temperature riprenderanno a salire in maniera consistente, temperature che ancora una volta si dirigeranno rapidamente al di sopra delle medie stagionali.

Stavolta poi non saranno solamente alcune regioni a dover patire gli eccessi termici, stavolta le anomalie termiche riguarderanno tutte le nostre regioni a partire da quelle settentrionali. Sì, perché confermiamo che sul Nord Italia rialzo termico si farà sentire già tra qualche giorno per poi propagarsi al resto dello stivale.

Piuttosto stiamo cercando di capire se sarà un’ondata di caldo capace di segnare tutta la rimanente parte di agosto, praticamente una ventina di giorni…

Ad oggi, chiaramente osservando le proiezioni degli autorevoli centri di calcolo internazionali, pare proprio che ondata di calore sia destinata a durare a lungo. Probabilmente sino a fine mese se non addirittura fino alla prima settimana di settembre. Ovvio, si tratta di un periodo lunghissimo indi per cui le proiezioni modellistiche potrebbero cambiare da un momento all’altro.

È per questo motivo che abbiamo scritto che il meteo Nordafrica si può cambiare, c’è ancora tutto il tempo per provare a scongiurare quella che altrimenti diverrebbe probabilmente la più lunga ondata di calore dell’estate 2023. Perché neanche a luglio abbiamo avuto un’ondata di caldo così diffusa e persistente, a luglio come ben sappiamo l’Italia era spaccata in due tra chi pativa il caldo record e chi invece temporali altrettanto record.

Diciamo che qualche segnale incoraggiante, magari non ancora presente nei vari modelli di previsione, comunque lo vediamo. Lo vediamo in quei pattern climatici che da giorni stanno puntando in direzione di un cambiamento nel corso dell’ultima decade di agosto. Un cambiamento che ci potrebbe portare, lo ripetiamo ormai da tempo, ai primi prematuri segnali di cedimento dell’estate. Vedrete che qualcosa cambierà prima del previsto.