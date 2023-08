POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici, praticamente tutti, confermano un nuovo cambiamento delle condizioni meteo climatica a partire dalla seconda metà della prossima settimana. Fino ad allora avremo ancora degli strascichi dell’imminente peggioramento meteo, strascichi soprattutto a livello termico infatti le condizioni climatiche si manterranno gradevoli.

Dopodiché dovrebbe tornare l’alta pressione africana, stavolta però con delle novità in termini di distribuzione del caldo. In un primo momento pare che le temperature più alte possano focalizzarsi al Centro Nord e solo in una seconda fase la bolla d’aria rovente potrebbe propagarsi in tutta Italia.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il peggioramento meteo il vortice di bassa pressione in transito sulle nostre regioni tenderà ad allontanarsi gradualmente verso l’Europa sudorientale.

Avremo ancora qualche strascico instabile nella giornata di sabato, mentre per quanto riguarda la domenica ci aspettiamo generalmente bel tempo ma persisterà una discreta ventilazione settentrionale pertanto le temperature faticheranno a salire.

Temperature che comunque si riprenderanno progressivamente e che nella prima metà della prossima settimana dovrebbe stazionare attorno alle medie del periodo.

CALURA CONFERMATA

Riprendendo quanto scritto precedentemente dobbiamo dirvi che qualora l’ondata di caldo dovesse colpire anzitutto le regioni del Nord Italia si tratterebbe di una novità importante rispetto ad esempio a quanto registrato nel mese di luglio.

Ferragosto dovrebbe pertanto consegnarci temperature superiori alle medie stagionali praticamente ovunque, il caldo tra l’altro diventerà afoso a causa di una risalita dei tassi di umidità relativa. Attorno al 20 agosto potrebbe esserci un ulteriore accelerazione dell’anticiclone africano, ovviamente con ulteriore rialzo delle temperature.

IN CONCLUSIONE



Un mese di agosto che magari non raggiungerai picchi di caldo ma che comunque si appresta a tingersi di tonalità africane abbacinanti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.