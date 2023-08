Il clima mondiale sta attraversando una fase di riscaldamento senza precedenti, a causa di un meteo‍ che alterna condizioni estreme ‍con una frequenza ‍sempre maggiore. Ma forse non tutti sanno che c’è pure un riscaldamento oceanico, marino e mediterraneo. Le temperature elevate non ‌solo sono insostenibili, ma ‌anche persistenti, influenzando persine le acque. Le ondate di calore, non a caso, non sono‌ più solo un fenomeno atmosferico, ma si manifestano anche in mare.

Ondate di Calore…marine e sottomarine!

Il mare sta registrando temperature sempre più elevate. Nonostante possano verificarsi brevi periodi di⁢ raffreddamento,⁣ il vero mescolamento completo delle acque ci sarà in Autunno. Fino a quel momento,⁢ è probabile che il Mare Nostrum continui a riscaldarsi, a maggior ragione se Agosto sarà un mese ricco di onde calde.

Caldo Eccessivo e temporali estremi

Questo ‍scenario ⁤meteo estremo‍ è un ⁣fattore⁢ da considerare attentamente. L’Estate ​è da sempre caratterizzata da temporali, a volte anche intensi, ma mai come ⁢quelli avute di recente e soprattutto con tale estensione, frequenza e violenza. Queste piogge non sono certamente benefiche, ma paradossalmente contribuiscono ⁣a ‌danneggiare ulteriormente i suoli ​già‍ provati ​dal caldo.​ Insomma, problema che si assomma ad altro problema…

Pericoli Autunnali: ecco cosa rischiamo

L’Autunno sarà⁤ una stagione da monitorare passo dopo passo. Se anche ‌Agosto dovesse continuare con le stesse condizioni di caldo intenso, la prossima stagione autunnale diventerà pericolosa. I lettori più attenti ricorderanno i cicloni mediterranei? I cosiddetti TLC o Medicane? Non è ​sicuro, ma numerosi studi affermano una maggiore concentrazione di essi.

Conclusioni

Il meteo‍ estremo sta‌ avendo un impatto molto pesante sul Mediterraneo, con onde calde persino acquatiche. L’Autunno potrebbe ⁤portare numerosi e diffusi rischi, soprattutto sulle zone prospicienti il mare. Temporali e perturbazioni usufruiranno di tutta questa abbondanza di energia termica, scatenando fenomeni intensi laddove colpiranno, con alluvioni devastanti e possibili smottamenti e frane. Bisogna monitorare con attenzione la situazione e vedere step by step cosa si rischierà.