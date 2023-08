La situazione meteo sul bacino del Mediterraneo è assai preoccupante. È in rimonta un grosso anticiclone, che dovrebbe coinvolgerci per almeno una decina di giorni, questa è una PESSIMA notizia. Le temperature inesorabilmente andranno sopra le medie e il fresco e i temporali di questi giorni saranno solo un lontano ricordo. Non focalizziamo l’attenzione su ciò che accade in atmosfera, ma nelle acque.

Le acque sono roventi

Avere delle temperature superficiali di 30 gradi (e persino oltre) in alcune zone del Mediterraneo è una grossa anomalia. Ricordiamo che l’acqua ha un’inerzia termica molto maggiore dell’aria, si scalda molto più lentamente, mar al tempo stesso si raffredda altrettanto lentamente.

Ciò comporta conseguenze delicate. Se non altro perché in Autunno il calore che rilasceranno i nostri mari sarà ancora ingente, soprattutto nei mesi di Settembre e Ottobre. Se si scontrerà con il freddo atmosferico ecco che ne vedremo delle belle!

Le perturbazioni

Settembre lo era un tempo, ma ora le perturbazioni sono più scarse. Ottobre però rimane un mese dove le precipitazioni cadono con una certa frequenza e soprattutto le perturbazioni sono o dovrebbero essere numerose. Ecco che allora se abbiamo un mare troppo caldo, l’energia termica in gioco per i contrasti tra acqua e aria diventa maggiore.

Questo comporterebbe temporali anche violenti e pericolosi per i mesi a venire. Ricordiamo una cosa importante: NON possiamo prevedere un fenomeno temporalesco localizzato tra alcune settimane, ma il rischio di temporali violenti con queste condizioni predisponenti c’è.

Quando finirà il tutto? Non appena farà meno caldo, anche se ci vorrà del tempo per…far rinfrescare le acque superficiali e rimescolarle per bene.