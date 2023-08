Novità… Novità nelle varie proiezioni modellistiche, novità riguardanti l’ultimo fine settimana di agosto ovvero quel fine settimana che dovrebbe o potrebbe portarci un cambiamento delle condizioni meteo climatiche.

Un cambiamento ci sarà, questo lo possiamo assicurare, però ancora non si capisce di che entità sarà perché se fino a qualche giorno fa un po’ tutti i centri di calcolo internazionali concordavano nel proporci un severo ribaltone (tracollo delle temperature e fenomeni potenzialmente violenti) nelle ultime ore vi sono state delle variazioni.

Non ritrattazioni vere e proprie ma comunque un affievolimento del peggioramento. Il fatto che il più autorevole dei modelli previsionali stia tirando il freno a mano ci deve far riflettere, ci deve far riflettere sul fatto che anticiclone africano è veramente un osso duro. Lo sappiamo, quando prende possesso del Mediterraneo ci vuole un bel po’ di energia per scalzarlo dal trono.

Cederà molte energie anche questa volta, infatti la struttura anticiclonica proverà a resistere con tutte le sue forze e tale difesa potrebbe appunto riuscire a smorzare l’entità del primo assalto perturbato nord Atlantico.

Sì, il primo perché poi potrebbe essercene un secondo nel corso della prima settimana di settembre. Dai e dai la resistenza anticiclonica potrebbe esaurirsi progressivamente, quindi i vari tentativi di affermazione dell’autunno dovrebbero comunque riuscire a rimescolare le carte in tavola dando un bel colpo all’estate.

Estate che, lo abbiamo scritto in un recente editoriale, non avrà molto probabilmente la forza di proseguire su queste frequenze fino ad ottobre. Togliamocelo dalla testa, quest’anno non vi sono le condizioni ideali per caldo infinito vita natural durante.