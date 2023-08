Guai a trascurare quello che ci stanno suggerendo i vari centri di calcolo internazionali, guai a trascurare quella che a tutti gli effetti potremmo definire una svolta meteo epocale.

No, non stiamo esagerando, il termine “epocale” lo stiamo utilizzando con cognizione di causa perché rispetto alle attuali condizioni meteo climatiche sarà veramente un ribaltone inaspettato. Inaspettato per chi ovviamente non ha saputo cogliere a suo tempo i segnali chiari lanciati dall’atmosfera, inaspettato per chi ovviamente è abituato alle condizioni meteo degli ultimi decenni ovvero praticamente un’estate infinita.

Invece no, quest’anno le cose andranno diversamente e molto probabilmente l’autunno avrà in vari step del mese di settembre. Settembre che inizierà all’insegna del fresco ed anche molto probabilmente dei temporali, settembre che potrebbe portarci nuove crisi cicloniche anche più consistenti nella seconda metà.

Questo significa che dopo la botta di fine agosto potrebbe riprendere quota l’alta pressione, tuttavia con il cambio di circolazione che sta coinvolgendo l’Europa siamo pronti a scommettere che la stagione autunnale potrebbe (finalmente dopo tanto tempo) rispettare le consegne del calendario meteorologico.

Non dobbiamo scordarci che anni or sono le crisi d’estate arrivavano già dopo Ferragosto, spesso e volentieri con temporali all’ordine del giorno per poi lasciar strada alle prime vere perturbazioni atlantiche del mese di settembre magari quest’anno avremo una maggiore alternanza tra giornate di sole e improvvisi peggioramenti, magari quest’anno avremo fenomeni più violenti a causa del surplus termico presente sul Mediterraneo, fatto sta che confidiamo sul fatto che i segnali lanciati dai vari modelli di previsione siano inequivocabili.

Inequivocabilmente autunno quindi, inequivocabilmente la fine dell’estate in linea con quelle che furono le proiezioni stagionali stilate tra aprile e maggio.