Attenzione, proiezioni non previsioni. Bene specificarlo perché quando si parla di proiezioni meteo climatiche mensili stagionali spesso e volentieri ci si dimentica che non sono previsioni meteorologiche ragion per cui non si può avere la pretesa di sapere quanto pioverà, se pioverà, se farà caldo, se farà freddo eccetera eccetera.

Premessa d’obbligo, visto e considerato che già appaiono all’orizzonte le prime proiezioni modellistiche inerenti il mese di settembre. Un mese che, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, ci porterà l’autunno. Dal punto di vista meteorologico esordirà il primo del mese, dal punto di vista astronomico nell’ultima decade mensile.

A prescindere da queste convenzioni solitamente alle nostre latitudini settembre è un mese comunque estivo, anzi per certi versi è il più bell’mese dell’estate perché non fa troppo caldo e perché chi sceglie le vacanze in quel periodo trova meno caos. Però attenzione perché trattandosi di un mese comunque di transizione stagionale potrebbe riservare delle sorprese.

Quest’anno le sorprese potrebbero essere davvero incredibili, infatti alcuni centri di calcolo internazionali ci dicono che potrebbe trattarsi di un mese molto altalenante, per non dire cattivo. Cattivo perché potrebbe alternare picchi di caldo anomalo (ovviamente africano) a peggioramenti di intensità preoccupante.

Peggioramenti che potrebbero sfruttare tutta l’energia termica immagazzinata all’interno del Mediterraneo (ed è davvero tanta) producendo strutture cicloniche cattivissime. Prepariamoci pertanto precipitazioni particolarmente violente, forse anche improvvise, associate a crolli delle temperature.

Come detto però farà anche caldo, caldo africano, caldo che potrebbe anche nel mese di settembre (ve lo preannunciamo) raggiungere picchi record. Questo, in definitiva, lo scenario meteo climatico che potrebbe accompagnarci il prossimo mese.