Ancora qualche giorno, ancora qualche giorno di sofferenza nelle attuali condizioni meteo climatiche diverranno uno spiacevole ricordo. Non vogliamo che la soggettività, se preferite gusti personali, entrino nelle nostre analisi tuttavia sappiamo che il caldo atroce di questi ultimi giorni non è per nulla gradevole e tantissimi lettori converranno sicuramente con noi.

Per carità, ci sarà sicuramente qualcuno a cui il caldo esagerato piace, però sappiamo anche che temperature così elevate non fanno per nulla bene al nostro organismo. Sarebbe stato più facile affrontare il mese di agosto all’insegna della normalità termica ma ciò non è stato possibile.

Fatte le debite premesse di confermiamo un considerevole cambiamento del tempo a partire da domenica ma soprattutto nella prima metà della prossima settimana. I modelli di previsione non hanno alcun dubbio sul fatto che la saccatura Nord atlantica proveniente dalla Francia (ancor prima dal nord Atlantico) riuscirà a sfondare sul Mediterraneo.

Al di là di quelli che saranno gli effetti in termini di precipitazioni, effetti che dipenderanno dallo sviluppo o meno di un vortice ciclonico secondario sul Mar ligure, ci aspettiamo un tracollo delle temperature. Si passerà dagli attuali valori ampiamente al di sopra delle medie stagionali a valori normali o addirittura al di sotto delle medie.

Un vero e proprio shock termico, così come lo abbiamo definito ultimamente, che ci catapulterà provvisoriamente in autunno. Sì, perché l’assalto meteo che sta per arrivare demolir ha letteralmente l’estate così come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi. Poi per carità, lo abbiamo già scritto ma vogliamo ripetere: a settembre potrebbero esserci giornate soleggiate e piuttosto calde.

Ciò però non significa che l’estate riprenderà vigore così come accaduto nei mesi di luglio e agosto, infatti siamo sempre più convinti che il mese di settembre riserverà dei colpi di scena autunnali ancor più violenti.