Il caldo africano si è fatto da parte e lo testimoniano le temperature rilevate da nord a sud in questi ultimi giorni. Pare, inoltre, che le temperature gradevoli possano farci compagnia per qualche altro giorno, ma nulla impedirà al caldo intenso di tornare nel Mediterraneo. “Il caldo gradevole di giorno e le notti così fresche non dureranno a lungo” ci anticipa il nostro Raffaele Laricchia nella consueta intervista settimanale.

ANDREA MELONI (Amministratore di Meteogiornale.it): “Il fresco pare durerà fino al week-end, in contro-tendenza rispetto alle recenti previsioni?”

RAFFAELE LARICCHIA (tecnico meteorologo): “Esattamente. Nelle ultime ore è giunta nuova variabile che in qualche modo riuscirà a tenere a bada il caldo africano. Aria più fresca proveniente dal nord Europa riuscirà a farsi largo verso l’Italia, ponendo le basi per un week-end accettabile. Farà caldo, ma senza eccessi. Inoltre di notte il clima sarà fresco e gradevole. Dunque fino al 13 Agosto possiamo star tranquilli, il clima sarà perfetto”.

ANDREA MELONI: “Caldo solo rimandato?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Questa variabile “impazzita” avrà l’unico compito di rimandare l’inizio di una nuova ondata di caldo, che sembra ormai inevitabile. L’anticiclone africano tornerà nel Mediterraneo e già lo percepiremo attorno a Ferragosto. Le temperature saliranno pian piano ovunque, da nord a sud, a partire dal 14-15 Agosto. Ma per il momento le notti insonni di Luglio sembra che non torneranno”.

ANDREA MELONI: “Dunque il caldo non sarà estremo? ”

RAFFAELE LARICCHIA: “L’anticiclone africano si stabilizzerà sul Mediterraneo per molti giorni consecutivi, specie dopo Ferragosto. Ma per il momento non si profilano temperature da capogiro, come avvenuto a Luglio. Insomma farà indubbiamente molto più caldo ma le temperature estreme non dovrebbero tornare. Con temperature estreme mi riferisco ai 45-47°C. Ciò non toglie che su qualche località del centro-sud e delle isole potremo raggiungere i fatidici 40°C, soprattutto dal 16-17 Agosto“.

ANDREA MELONI: “Quanto durerà questa nuova ondata di caldo?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Impossibile affermarlo ora con certezza. Le ultime tendenze estendono questa ondata di calore africano addirittura nella terza decade di Agosto, ragion per cui potremmo imbatterci in un’ondata di caldo superiore ai sette giorni”.