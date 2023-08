Stiamo osservando con molta attenzione vari modelli di previsione perché da un po’ di tempo a questa parte ci stanno mostrando un cambiamento delle condizioni meteo climatiche nel corso dell’ultima settimana di agosto.

Più che un cambiamento lo si potrebbe definire un vero e proprio ribaltone del quadro meteorologico, in quanto se confermato potrebbe replicare uno scenario simile a quello di inizio mese. Ricordate che cosa accadde in quei giorni? Facile, temperature al di sotto delle medie stagionali e locale forte instabilità atmosferica.

Tale cambiamento potrebbe realmente segnare la fine della stagione estiva, difatti saremo ormai a fine mese ricordiamoci che col 1 settembre esordirà ufficialmente l’autunno meteorologico.

Per carità, non vi stiamo dicendo che settembre non vedrà giornate ampiamente soleggiate e più calde del normale, sappiamo infatti che settembre qui da noi spesso e volentieri è un mese totalmente estivo. Però già da qualche mese vi stiamo dicendo che quest’anno molto probabilmente sarebbero giunti prematuri segnali di cedimento della bella stagione ed è quello che potrebbe realmente succedere.

Anche perché se venisse realmente confermato un peggioramento come quello che vi stiamo descrivendo la ferita sarebbe profonda e richiederebbe un po’ di tempo per guarire. Una ferita che poi, giusto sottolinearlo, trarrebbe spunto da un imponente cambiamento della circolazione atmosferica livello continentale.

Non siamo così sicuri che poi l’estate riuscirà a riprendersi come se nulla fosse, magari ci potranno essere altre fasi anticicloniche ma secondo noi settembre potrebbe essere un mese ricco di colpi di scena o se preferite di repentini ribaltoni meteorologici.