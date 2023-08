Meno di due settimane fa la prefettura giapponese di Okinawa fu colpita dai resti del tifone Khanun. L’ondata di maltempo, severa, provocò due vittime lasciando migliaia di persone senza elettricità, dopodiché proseguì il proprio percorso verso la Corea del Sud.

In questi giorni è nuovamente massima allerta a causa di un secondo tifone, Lan, che è pronto a portare un’altra ondata di vento e pioggia e stavolta potrebbe avvicinarsi alla capitale, Tokyo.

Il tifone Lan si trovava un centinaio di miglia a sud-sud-est del Giappone durante la notte di venerdì, ora locale, con un’intensità del vento equivalente a un uragano di categoria 3 (venti massimi di 178-208 km/h).

Lan dovrebbe raggiungere il picco di intensità mentre si avvicinerà al Giappone all’inizio della prossima settimana. Nonostante un’attenuazione del vento, Lan dovrebbe giungere sulla terraferma sottoforma di violentissima tempesta. Lan potrebbe transitare tra le prefetture di Wakayama e Shizuoka, dicono i meteorologi, ma al momento non è ancora possibile stabilire l’esatto punto d’approdo.

I venti potrebbero provocare danni strutturali, abbattere alberi e linee elettriche. È probabile che il servizio ferroviario e i voli in entrata e in uscita dagli aeroporti della zona subiscano interruzioni. In termini di precipitazioni, sono previste quantità comprese tra 200-300 mm ma si potrebbero toccare picchi di 600 mm.

Ovviamente si tratta di quantitativi che potrebbero causare non pochi problemi, ovvero probabili inondazioni ma anche frane o smottamenti.