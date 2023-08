No, non esageriamo, non diciamo queste cose… In ambito meteo climatico non va tutto bene, anzi ultimamente le cose che stanno andando bene sono veramente poche.

Ricordiamoci che il meteo condiziona le nostre vite, quotidianamente. Piaccia o non piaccia chi più chi meno dedicata qualche momento della propria giornata alla ricerca di notizie meteorologiche, che poi queste notizie siano corrette o meno questo è un altro paio di maniche. Diciamo che si è sempre in buona fede, nel senso che quando andiamo a cercare qualche notizia di questo tipo non pensiamo che possa nascondersi l’inghippo.

Diciamo che quando cerchiamo queste notizie ci va bene tutto, ahi noi ingenuamente. Sì, perché tutto non può andare assolutamente bene, non possiamo far finta che una previsione sia uguale ad un’altra. Vi sarà capitato infatti di leggere nella stessa giornata notizie spesso e volentieri discordanti.

Da un lato magari chi parla di bel tempo e caldo, dall’altro lato invece chi parla di maltempo più o meno severo. Ed ecco che quindi viene da domandarsi: dove sta la verità? Beh, sicuramente è un quesito che meriterebbe risposta, peccato però che può andar bene tutto per quel che ci riguarda, soprattutto quando non abbiamo esperienza in materia.

Però c’è una cosa da dire, ovvero che dovremmo noi stessi essere in grado di discernere tra il vero e il faceto, nel senso che si dovrebbe qualche volta interrogare sulla bontà o meno di determinate notizie. Perché poi si tende a fare di tutta l’erba un fascio, perché poi si tende ad accomunare tutti all’interno di un grande calderone.

No, così non va bene, in ambito meteo non va bene tutto, questo dobbiamo sempre ricordarcelo in maniera tale che quando magari cerchiamo di capire chi sta dicendo la verità e chi no sappiamo già in che direzione guardare. Tuttavia, una dritta mi permetto di darla, prepariamoci a super temporali. Le supercelle sono in agguato, e di energia con umidità ne avremo in eccesso per dei mesi.

Una supercella è un tipo particolare di temporale caratterizzato dalla presenza di un mesociclone, ovvero una corrente d’aria rotante in senso verticale. Le supercelle sono i temporali più intensi e possono produrre fenomeni meteorologici severi come grandinate di grandi dimensioni, venti fortissimi e tornado. Esistono principalmente tre tipi di supercelle: a basso precipitato (LP), classico (CL) e ad alto precipitato (HP).

Ecco alcune delle principali caratteristiche delle supercelle:

Mesociclone : è il cuore rotante della supercella e rappresenta la sua caratteristica distintiva. Questo mesociclone può evolversi e portare alla formazione di un tornado.

: è il cuore rotante della supercella e rappresenta la sua caratteristica distintiva. Questo mesociclone può evolversi e portare alla formazione di un tornado. Parete di nubi (wall cloud) : molte supercelle sviluppano una parete di nubi che è una nube appendice che scende dalla base della tempesta. È spesso l’area da cui un tornado può formarsi.

: molte supercelle sviluppano una parete di nubi che è una nube appendice che scende dalla base della tempesta. È spesso l’area da cui un tornado può formarsi. Coda di becco (beaver’s tail) : è una formazione nuvolosa orizzontale piatta e allungata che si estende dalla parte anteriore della tempesta verso il mesociclone.

: è una formazione nuvolosa orizzontale piatta e allungata che si estende dalla parte anteriore della tempesta verso il mesociclone. Nube a mensola (shelf cloud) : una nube prominente e spesso spettacolare che può formarsi lungo il bordo anteriore di una supercella o di una linea di temporali.

: una nube prominente e spesso spettacolare che può formarsi lungo il bordo anteriore di una supercella o di una linea di temporali. Nuclei di grandine : a causa delle correnti ascensionali potenti presenti in una supercella, la grandine può crescere a dimensioni molto grandi, talvolta superando le dimensioni di una palla da baseball.

: a causa delle correnti ascensionali potenti presenti in una supercella, la grandine può crescere a dimensioni molto grandi, talvolta superando le dimensioni di una palla da baseball. Downburst: correnti d’aria discendenti intense che possono produrre danni simili a quelli di un tornado.

Le supercelle sono studiate intensamente dagli meteorologi a causa del loro potenziale per il maltempo e la loro struttura complessa. Esse rappresentano una piccola percentuale di tutti i temporali, ma sono responsabili della maggior parte dei tornado violenti. La comprensione delle supercelle è cruciale per migliorare le previsioni meteorologiche e avvertire tempestivamente le persone dei pericoli imminenti.