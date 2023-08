L’Italia, meta prediletta di milioni di turisti ogni anno, sta affrontando sfide inedite legate ai mutamenti climatici. Mentre la discussione si concentra su conti salati e prezzi elevati, emerge con forza la necessità di una rapida e profonda adattabilità delle strutture ricettive e turistiche ai nuovi scenari climatici.

L’importanza della climatizzazione nelle strutture ricettive

Se da una parte nei giornali abbondano le immagini di scontrini con cifre esorbitanti, dall’altra, il settore turistico in Italia sembra trascurare l’importanza di adattarsi ai cambiamenti climatici. È intrigante notare come spesso siano i privati ad anticipare le necessità dei visitatori. Durante la nostra indagine sulle abitazioni in affitto breve nelle principali località turistiche, abbiamo osservato un crescente numero di proprietà fornite di climatizzatori. Tuttavia, alcuni proprietari non specificano se si tratta di unità portatili, le quali, data la loro rumorosità, possono rendere difficoltoso il sonno notturno.

La percezione del clima tra i turisti stranieri

Recenti articoli apparsi sulla stampa nazionale riportano lamentele da parte di turisti americani riguardo la mancanza di climatizzazione e di ghiaccio nelle strutture alberghiere, in particolare a Roma. In questa città, a luglio, le temperature hanno raggiunto picchi di 43°C, una cifra che potrebbe non impressionare ormai gli italiani (ma siamo certi?), ma che può effettivamente provocare malori e malesseri, soprattutto nei turisti non abituati. Di fatto, a luglio, numerosi ospedali hanno registrato situazioni di emergenza dovute all’alta affluenza di pazienti colpiti dal calore.

Un sistemi di allerta meteo caldo da rivedere

Pur avendo un servizio di allerta meteo, l’Italia non dispone di un sistema efficace di allerta per le ondate di calore. Le indicazioni per le principali città spesso non corrispondono alle reali condizioni climatiche. In un contesto di cambiamenti climatici e estati sempre più torride, questo servizio dovrebbe essere potenziato e reso più accurato. Insomma, stop ai bollini, prendiamo esempio dalla Francia che è in allerta meteo con avvisi efficaci per il caldo. Non si può morire solo per un nubifragio, ma ogni anno ci sono più vittime per il caldo.

Cambiamenti climatici e opportunità per il turismo

Il cambiamento climatico non dovrebbe essere visto solo come una minaccia, ma anche come un’opportunità. Importanti testate giornalistiche straniere, come il quotidiano spagnolo El País, hanno rilevato un calo del 10% del flusso turistico nel bacino mediterraneo a causa dei cambiamenti climatici. Tuttavia, ciò potrebbe portare a un allungamento della stagione turistica, compensando il calo dei flussi nei mesi più caldi.

L’adattabilità delle strutture e delle abitudini di vacanza

Mentre in alcune città padane, tra cui Milano (che per altro fa il boom di turisti) città notoriamente calda e umida d’estate, molte attività ricettive come bar e ristoranti sembrano risparmiare sul climatizzatore nonostante l’aumento dei prezzi. Insomma, è giunto il momento di ripensare le nostre abitudini estive. Diversificare i periodi di vacanza potrebbe essere una soluzione, così come prendere sul serio l’adeguamento delle strutture turistiche ai nuovi standard climatici. In un’era in cui le temperature estive sono in aumento e durano più a lungo, è essenziale anticipare le esigenze dei turisti per garantire il flusso turistico e proteggere la salute pubblica.