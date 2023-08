Ultimamente abbiamo parlato abbondantemente della svolta meteo climatica di fine agosto, una svolta che è stata ampiamente confermata da tutti i più importanti centri di calcolo internazionali ma che necessita di opportune rivisitazioni praticamente quotidianamente.

Rivisitazioni assolutamente necessarie in quanto negli ultimi giorni abbiamo riscontrato divergenze di vedute non tanto per l’impianto in sé, quanto piuttosto per quelli che saranno i dettagli previsionali. Sì, perché i dettagli ancora non sono chiari e dovremo pazientare per poter sciogliere definitivamente la prognosi.

Le ultimissime interpolazioni modellistiche tuttavia hanno nuovamente rincarato la dose, ovvero piazzano la saccatura Nord atlantica prima sulla Francia poi sulle nostre regioni centro settentrionali. Significa molto semplicemente che oltre ad un tracollo delle temperature avremo molto probabilmente un sensibile peggioramento in alcune zone dello stivale.

Peggioramento che, lo ripetiamo per l’ennesima volta, potrebbe dar luogo a fenomeni atmosferici di una certa violenza in quanto i contrasti termici che scaturiranno in seguito l’afflusso d’aria fredda potrebbero essere davvero imponenti. Non soltanto abbiamo un mare estremamente caldo ma si arriverà da un’ondata di calore di forte intensità.

Ondata di calore che pertanto verrà spazzata via con impeto, d’improvviso ci ritroveremo in autunno senza colpo ferire e tale ferita in realtà potrebbe procrastinare anche nella prima settimana di settembre. Una ferita che, a quanto pare, potrebbe richiedere del tempo per guarire ed anzi potrebbe richiamare ulteriori apporti d’aria fresca instabile da nord.

Vi stiamo dicendo che anche la prima settimana di settembre se non addirittura tutta la prima decade del prossimo mese potrebbe essere compromessa, ovvero potrebbe non esserci spazio per il ritorno dell’alta pressione.