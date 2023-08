Piaccia o non piaccia agosto sta per terminare. Piaccia o non piaccia con agosto terminerà l’estate. Estate meteorologica, perché poi quella astronomica proseguirà fino all’ultima decade di settembre. Sappiamo tuttavia che le condizioni meteo, dovessero rispettare la normalità, potrebbero già proporci le prime avvisaglie autunnali.

Avvisaglie che si intravedono all’orizzonte, avvisaglie che si materializzerà hanno tra circa una settimana. Anzi, meno di una settimana perché il cambiamento dovrebbe partire nella giornata di domenica per poi concretizzarsi nella prima metà della prossima settimana. Indi per cui l’ultima settimana di agosto ci costringerà molto probabilmente a rispolverare qualche vestito un pochino più pesante.

Sì, perché le temperature perderanno mediamente 10 °C ma localmente potrebbero scendere anche di più. Tenete conto che in questo momento stiamo sopportando pesanti anomalie termiche positive, quindi ancora una volta lo shock termico sarà notevole. Diciamo che si riproporrà una situazione non dissimile da quella che caratterizzò la prima settimana d’agosto.

Anche all’epoca si arrivava da temperature a dir poco folli e l’ingresso di aria fresca del Nord atlantica sconvolse letteralmente i termometri.

Attenzione però perché stavolta potrebbe esserci anche un peggioramento più generalizzato, di fatti la saccatura Nord atlantica potrebbe riuscire ad estendersi sul Mediterraneo centrale pilotando una forte destabilizzazione atmosferica. Fenomeni che potenzialmente potrebbero risultare violenti, questo però un altro discorso.

Restiamo focalizzati sul punto, ovvero le prime avvisaglie d’autunno. Perché d’altronde il cambio di circolazione si sta già verificando sul Nord Europa, ma lassù è normale così come è normale che i sintomi del cambio di stagione si propaghino gradualmente in direzione sud. Magari non sarà il cambio di stagione definitivo ma rispetto agli anni scorsi confidiamo in un settembre decisamente più dinamico e per certi versi decisamente più autunnale.