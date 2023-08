Ce lo siamo lasciati alle spalle? Beh, in questo momento potremmo dirvi si, effettivamente ce lo siamo lasciati alle spalle. Ripetere le condizioni meteo climatiche di luglio non è impresa semplice, però dobbiamo ricordarci che anche agosto quando ci si mette è capace di numeri da circo.

D’altronde basterebbe dare un’occhiata alle temperature che si stanno registrando in alcune zone della Spagna, temperature letteralmente folli viste considerato che localmente sono stati raggiunti 47 °C. Ricordate cosa scrivevamo qualche giorno fa? Bene, se non lo ricordate vi rinfreschiamo la memoria: la bolla d’aria rovente avrebbe colpito alcune zone della penisola iberica.

Detto fatto, da quelle parti l’ondata di calore sarà veramente terribile potremmo tranquillamente paragonarla a quella che nel mese di luglio colpì centro-sud d’Italia e le due isole maggiori.

Bene, a questo punto è lecito domandarsi se c’è il rischio che la bolla d’aria rovente si sposti nuovamente verso est coinvolgendoci direttamente. Per poter rispondere alla domanda dobbiamo dare uno sguardo ai vari modelli di previsione, modelli di previsione che continuano a tranquillizzarci dicendoci che su di noi avremo si caldo ma non a quei livelli.

Nei prossimi giorni sicuramente avremo picchi di 37-38 °C in varie località d’Italia, forse in alcune zone le due isole maggiori la colonnina di mercurio potrebbe anche sfiorare 40 °C, però si rimarrà lontani dai valori record del mese scorso. Tra l’altro, proiettandoci oltre, pare che attorno al 20 agosto possano subentrare delle novità interessanti delle quali abbiamo parlato in alcuni approfondimenti precedenti.

Insomma, tirando le somme possiamo tranquillamente affermare che agosto non dovrebbe portarci picchi di caldo record anche se comunque l’anticiclone africano sarà sempre l’unico protagonista del bel tempo in Italia.