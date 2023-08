Non quest’anno, togliamoci dalla testa che le condizioni meteo climatiche possano proseguire su questi binari fino ad ottobre. Quest’anno no, non ci sono minimamente i presupposti e ve lo diciamo con cognizione di causa.

Sì, si stanno gettando le fondamenta per un settembre a tratti decisamente autunnale, poi per carità non escludiamo che come ogni anno possano esserci delle appendici estive importanti però non dovrebbero essere in grado di prendere il sopravvento. La cosa più importante è che non dovrebbe prendere il sopravvento l’anticiclone africano.

L’Atlantico sarà invece l’elemento più importante da tenere sott’occhio, ce ne renderemo conto già nei prossimi giorni molto probabilmente ancor più durante la prima decade di settembre.

Una prima decade di settembre potrebbe ricordare le “vecchie” stagioni autunnali, quelle per intenderci caratterizzata dal passaggio di diverse perturbazioni atlantiche capaci di portare le prime indicative piogge stagionali in varie zone d’Italia. Quest’anno sì, quest’anno potrebbe nuovamente succedere.

Non vogliamo però nascondere la paura che tutto l’eccesso termico registrato a luglio e ultimamente anche ad agosto possa riversarsi nei fenomeni autunnali, soprattutto sulle prime fasi perturbate stagionali. Perché parliamoci chiaro, il tanto caldo accumulato sul Mediterraneo togliamoci la testa che venga smaltito senza colpo ferire…

Qualcosa succederà, qualcosa che potrebbe creare dei problemi. Non sappiamo se a settembre a ottobre o magari anche novembre, però sappiamo che dovremmo tenere alta la guardia, ci piaccia o no.