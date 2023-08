Luglio è passato alla storia, agosto farà altrettanto… Chiaramente stiamo parlando di condizioni meteo climatiche eccezionali, condizioni meteo climatiche che hanno letteralmente sgretolato record che duravano da anni.

Prima in Sardegna, poi in Liguria, poi localmente in altre zone d’Italia… Insomma, abbiamo affrontato due mesi terribilmente africani, due mesi che avremmo fatto volentieri a meno di commentare. Sapete che cosa avremmo voluto al contrario commentare? Un po’ di normalità, quella che abbiamo avuto soltanto nei primi 10 giorni d’agosto ovvero dopo che era passata la perturbazione d’inizio mese.

Dopodiché abbiamo avuto un ritorno in grande stile dell’anticiclone africano, fare paragoni magari non è opportuno però possiamo dirvi che pur con le ovvie differenze anche l’ondata di calore di agosto sta lasciando il segno. Sta lasciando non soltanto per l’intensità del caldo ma anche per la sua durata, una durata che avevamo ipotizzato tale ma con la speranza che qualcosa potesse cambiare molto prima.

Invece no, invece ci siamo ritrovati a dover affrontare circa due settimane di clima letteralmente rovente. Abbiamo dovuto pazientare, abbiamo dovuto aspettare, però finalmente possiamo dirvi che il cambiamento sta arrivando. Un cambiamento che abbiamo ampiamente descritto negli scorsi giorni ma che meriterà ulteriori approfondimenti perché i vari modelli matematici stanno finalmente prendendo la giusta direzione.

O meglio, stanno tutti imboccando la stessa direzione, cosa che fino all’altro ieri ancora non si poteva dire in virtù di differenze comunque sostanziali in termini soprattutto di precipitazioni. Perché il crollo termico ci sarà, mentre per quanto riguarda l’instabilità atmosferica dovremmo ancora pazientare pochino anche se dobbiamo dirvi che proprio gli ultimissimi aggiornamenti concordano nel piazzare un vortice di bassa pressione secondario sul Mar ligure.

Tale vortice ovviamente, se confermato, non farà altro che apportare condizioni di brutto tempo in varie zone del Centro Nord con fenomeni che potenzialmente potrebbero essere molto intensi.