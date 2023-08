Certo, dovessimo paragonare le condizioni meteo climatiche dei prossimi giorni a quelle attuali sicuramente si potrebbe parlare di novità. Pensando però all’estate, al mese di agosto, all’anticiclone africano, a tutto quello che volete voi sicuramente il ritorno del caldo non rappresenta minimamente una novità.

Sì, perché tra qualche giorno le temperature riprenderanno a salire molto velocemente ed entro il fine settimana si riporteranno molto probabilmente al di sopra delle medie stagionali. Ovunque.

Ma quanto farà caldo? Allora, come abbiamo già abbondantemente scritto nei precedenti approfondimenti per diversi giorni la temperatura più elevata ai 1500 m di quota (lo ricordiamo, quota molto importante di riferimento) sarà la +20 °C. Ciò significa che sul livello del mare molto probabilmente avremo temperature massime superiori a 35 °C, ma anche in molte località dell’interno.

In queste situazioni è bene ricordare che amano caldo sui litorali laddove la brezza marina riesce in qualche modo a stemperare la calura (detto che comunque mari sono decisamente caldi che quindi tale refrigerio è decisamente meno importante). Qui però dobbiamo mettere in conto anche l’umidità indotta proprio dalla vicinanza col mare, indi per cui il caldo afoso più si andrà avanti più si farà sentire.

Diciamo che si tratterà di un’ondata di caldo moderato, per quanto riguarda la durata abbiamo ancora da ragionarci su ma pare proprio che almeno sino al 20 agosto saremo in compagnia dell’anticiclone africano.

Già, perché non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando di una struttura anticiclonica prevalentemente subtropicale, anche se poi molto probabilmente le temperature più elevate coinvolgeranno la penisola iberica risparmiando le nostre regioni. Attenzione però, quando abbiamo a che fare con questo tipo di struttura anticiclonica le sorprese potrebbero essere sempre dietro l’angolo.