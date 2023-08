È vero, la stragrande maggioranza delle persone preferisce prendersi le ferie nel mese di agosto, indi per cui le condizioni meteo climatiche mensili sono e saranno importantissime per far si che le agognate vacanze possano trascorrere nel miglior modo possibile.

Però è innegabile che in tanti, soprattutto nelle scorse settimane, abbiate manifestato sofferenza verso condizioni meteo climatiche estive non certo gradevoli. Diciamola tutta, l’estate 2023 rischia realmente di passare alla storia come una delle peggiori di sempre. Peggiori dal punto di vista del caldo, peggiori dal punto di vista dell’instabilità atmosferica.

Chiaro, andrebbero fatti gli opportuni distinguo perché dobbiamo ricordarci che a luglio il caldo record coinvolse parte d’Italia mentre un’altra parte era alle prese con temporali altrettanto record. Non vogliamo tornare sull’argomento, rimaniamo focalizzati sul punto ovvero quel che ci porteremo dietro dell’estate 2023…

Beh, diciamo che agosto potrebbe servire in qualche modo per rimettere le cose a posto a far sì che quanto successo a giugno e luglio passi nel dimenticatoio. Però se anche questo mese dovesse per caso rivoltarsi e portarci le condizioni meteo climatiche eccezionali beh, allora la stagione estiva 2023 passerebbe ancor più alla storia.

Diciamolo, noi che giornalmente dobbiamo di meteorologia non ci stiamo minimamente annoiando però è anche vero che avremmo preferito sicuramente commentare normalità non certo eccezionalità.

Ragion per cui speriamo che quest’estate possa finire nel miglior modo possibile e che non ci sia la voglia smisurata di fuggire dal meteo assurdo dell’estate 2023. Anche perché poi questo meteo assurdo rischia di avere ripercussioni nel corso della stagione autunnale, pertanto dobbiamo stare molto attenti a ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi.