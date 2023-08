Sì, qui da noi luglio 2023 passerà alla storia come il mese di luglio più calde di sempre. Le condizioni meteo climatiche sono state a dir poco allucinanti, proponendoci temperature mai viste prima.

Vogliamo parlare dei temporali del Nord Italia? O magari vogliamo parlare dell’ondata di maltempo che si è scatenata nel primo weekend di agosto? Beh, questi sono argomenti che abbiamo affrontato abbondantemente in tanti approfondimenti dell’ultimo periodo, oggi vogliamo invece portarvi con noi oltre i confini atlantici perché anche in altri paesi non se la passano molto bene.

Saprete che in questo momento nell’emisfero australe è pieno inverno, diciamo che da quelle parti è come se in questo momento fosse febbraio. Cosa significa? Beh, molto semplicemente che dovrebbe far freddo, dovrebbe nevicare, insomma dovrebbe essere inverno…

Invece no, nei giorni scorsi sembrava estate. Dove? Ad esempio in Cile, ad esempio in Argentina, ma anche in altre zone del sud America. Che cosa sta succedendo? Semplice, si sta abbattendo un’ondata di caldo record e come sostengono i meteorologi del posto si sta riscrivendo la storia climatica.

Volete sapere quali temperature sono state raggiunte? Beh diciamo, localmente sono stati superati 38 °C di temperatura massima mentre i 37 °C si sono visti in svariate località. Capite bene che non stiamo parlando di valori invernali, stiamo parlando di valori pienamente estivi ma non di un caldo normale, si tratterebbe di valori molto alti anche alle nostre latitudini solo che lì sta succedendo in pieno inverno.

Sì, ma cosa sta effettivamente succedendo? La risposta non ce l’abbiamo, è innegabile che qualcosa di grave al clima planetario stia accadendo. Piaccia o non piaccia questa è la triste realtà.