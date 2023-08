Sì, possiamo dirlo: basta, stop, fine. Non se ne può più, non tanto dell’estate bensì del caldo esagerato che ha fatto fino ad oggi. Vero è che le condizioni meteo climatiche non sono state sempre così, non possiamo non citare la prima quindicina di giugno oppure la prima settimana d’agosto, così come non passerà inosservata neppure l’ultima settimana di questo mese.

Però tirando le somme non si può certo affermare che sia stata un’estate clemente, per certi versi è stata un’estate capace di illuderci che qualcosa potesse andare diversamente invece alla fin fine siamo sempre tornati lì.

Ora però il quadro sta cambiando, ora però la circolazione atmosferica sta cominciando a mostrarci seriamente i primi segnali autunnali. Con settembre, infatti, l’Europa si preparerà seriamente all’arrivo della nuova stagione e lo vedremo del cambio di circolazione appunto che coinvolgerà anzitutto i settori settentrionali del vecchio continente.

Sarà cambiamento importante, un cambiamento che comunque dovrà in qualche modo ricordarci che benché non siano da escludere ulteriori apporti africani tanto a settembre quanto ad ottobre la situazione non sarà più la stessa. Non potrà esserlo per tutta una serie di motivi, sia motivi stagionali sia motivi di altra natura.

Vediamo infatti che diversi pattern climatici puntano il dito verso un autunno veramente importante, un autunno veramente dinamico a tratti addirittura cattivo. Questo però è un discorso di cui parleremo approfonditamente in altre sedi, qui ci interessa più che altro evidenziare il fatto che molto probabilmente il caldo africano così come lo abbiamo conosciuto nei mesi di luglio e agosto non si vedrà più.

Se dovesse vedersi avrà breve durata, se dovesse vedersi tranquilli che non avrà più la forza di imporre il proprio diktat così come è accaduto fino ad oggi. Insomma, ci aspetta un cambiamento sostanziale del quale ovviamente oltre a prendere atto saremo anche felici di riportarvi nei minimi dettagli.