Attenzione, una premessa è d’obbligo: non stiamo paragonando le due ondate di calore. Possiamo altresì paragonare le condizioni meteo climatiche attuali con quelle di luglio perché alla fin fine la causa scatenante è sempre la stessa: l’anticiclone africano.

Anticiclone africano che stavolta non si è limitato a prendere il sopravvento nelle sole regioni centro-meridionali, stavolta è stato capace di espandersi più a nord inglobando buona parte dell’Europa occidentale ed anche le nostre regioni settentrionali. Ed è proprio al Nord Italia che si stanno registrando le temperature più cattive, non in termini assoluti (ci sono altre zone d’Italia dove magari fa più caldo) quanto per i record caduti in alcune zone.

L’argomento “record” verrà trattato in altra sede, qui ci interessa ancora una volta evidenziare come anche agosto stia tutto sommato rispettando le consegna. Non che ci faccia piacere dirvi che avevamo ragione, però quando affermavamo senza timore che agosto sarebbe stato un mese rovente lo si faceva per ovvi motivi.

Possiamo tranquillamente affermare che anche agosto sta proponendo condizioni meteo davvero allucinanti: iniziò col maltempo e con temperature inferiori alle medie stagionali, sta proseguendo con un caldo assurdo, terminerà molto probabilmente all’insegna dell’instabilità e di un nuovo crollo termico.

Sicuramente si tratta di un mese più dinamico rispetto a luglio, tuttavia l’elemento in comune c’è ed è appunto rappresentato dalla bolla rovente sahariana. Tireremo chiaramente le somme a fine stagione, però possiamo dirvi che anche quest’anno si parlerà di estate del caldo record.

Caldo record che non si dovrebbe ripresentare a settembre, questo possiamo confermarlo anche oggi, però non possiamo escludere che qualche ritorno di fiamma dell’anticiclone africano possa esserci anche il prossimo mese. D’altronde negli ultimi anni spesso e volentieri settembre è stato un mese pienamente estivo.