Caldo senza ​precedenti: il meteo‌ che sta cambiando la storia

Quello che abbiamo avuto ad Agosto è un fenomeno meteo che, con ogni probabilità, entrerà a far parte della storia della climatologia italiana,⁣ e forse anche europea. Non ⁤si ⁤tratta di‍ un semplice aumento delle temperature, ma di⁣ un’ondata di calore che ha superato di ben 12 gradi le medie stagionali, persistendo per diversi giorni e stabilendo nuovi record per la seconda metà di agosto. Questo non‍ è‌ un caldo ordinario, ma un evento climatico‌ che ‍ci costringe a riflettere⁢ sulle condizioni del nostro ⁢pianeta.

Un’eccezionale anomalia meteorologica

Un anticiclone di blocco storico

Per ⁣diversi​ giorni, un anticiclone di ⁢blocco di portata storica sta influenzando il nostro clima.‌ Nonostante la fine di‍ questo caldo estremo avvenuta all’inizio di questa settimana, è impossibile ignorare l’impatto‌ che questa grave ​anomalia avrà sulla media⁤ mensile. Questo tipo⁣ di condizioni ‍meteorologiche, che potremmo ⁢definire come⁤ “maltempo”, ha un effetto devastante sulla criosfera alpina,⁢ sui ⁤ghiacciai e sulla flora.

Anticicloni in tutte le stagioni

Sfortunatamente, questi anticicloni si stanno verificando​ in tutte⁢ le ‌stagioni, compreso l’inverno. Quando si verificano in⁢ estate, gli effetti sono particolarmente gravi. Se un ⁣evento simile fosse avvenuto a luglio, avremmo ⁤assistito ad ulteriori record storici ‍di temperatura ​in molte regioni italiane.

Un futuro di estremi climatici

Due fasi​ di caldo estremo‍ nell’estate 2023

Nell’estate del ⁢2023, abbiamo sperimentato due fasi di caldo estremo. La ⁢prima ha stabilito nuovi record di temperatura nel Centro‌ e nel Sud Italia, regioni che hanno vissuto ⁣il⁣ mese di⁢ luglio ⁣più⁤ caldo mai registrato, con temperature ⁤locali non distanti dai 50 gradi.

Un agosto non​ record, ma comunque⁣ caldo

La seconda fase, quella più recente, non porterà agosto a essere il mese più caldo mai ⁣registrato. La prima decade d’Agosto fresca ed il finale del mese altrettanto fresco risultano ampiamente compensati dal caldo estremo del resto del mese. In altre parole, abbiamo vissuto un altro mese con un bilancio⁢ termico positivo. Da ‌quanto tempo non assistiamo a un periodo prolungato di freddo?