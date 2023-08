È vero, stiamo già cercando di capire quale potrebbe essere l’evoluzione meteo climatica delle prossime settimane e in modo particolare dell’ultima settimana di agosto, ultima settimana mensile che potrebbe portare clamorose novità alle nostre latitudini.

Questo però è un discorso che affronteremo più in là, magari con appositi approfondimenti, ad oggi ciò che possiamo dirvi è che tutti i modelli di previsione confermano un’accelerazione del caldo africano nel corso dei prossimi giorni. Caldo che peraltro si sta già facendo sentire, infatti in alcune zone d’Italia la colonnina di mercurio ha superato quota 35 °C quindi siamo in presenza di un’ondata di calore comunque rilevante.

Lo sarà ancor di più nei prossimi giorni, infatti come avevamo preannunciato non possiamo escludere che i termometri possano addirittura sfiorare se non raggiungere punte di 40 °C in diverse località. Ad esempio nelle due isole maggiori, ad esempio al sud Italia.

Capite bene che in questo momento dirvi che l’estate 2023 è giunta al capolinea non è possibile e non sarebbe neanche corretto. Un conto è provare a stilare un trend evolutivo, un altro conto è proporvi previsioni a breve termine le previsioni a breve termine in questo momento ci dicono appunto che continuerà a fare molto caldo.

Ripetiamo però un concetto sul quale vogliamo non ci sia alcun fraintendimento, ovvero non possiamo minimamente paragonare questa accelerazione africana con il fuori giri di luglio. Togliamoci dalla testa che in questa occasione raggiungeremo valori record, attualmente non ci sono i presupposti, per cui se doveste leggere qualcosa del genere in rete sappiate che non è vero.

È vero però che agosto, così come avevamo ipotizzato mesi fa, avrà una parte decisamente calda se non addirittura rovente perché lo ripetiamo, se non avessimo avuto i record termici di luglio in questo momento si starebbe parlando di un’ondata di calore molto forte.