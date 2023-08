Il meteo è strettamente correlato a fenomeni climatici di portata globale,‍ tra ‌cui spicca El Niño. Le proiezioni attuali indicano un imminente incremento di ‌questo evento, che avrà un impatto significativo sul ‌clima mondiale.

Esame delle temperature superficiali marine dal 1 all’8 Giugno 2023

Un episodio ​di El Niño si ⁣distingue per un periodo esteso di temperature⁤ superficiali marine (SST) insolitamente alte nell’Oceano Pacifico‌ tropicale. Questo fenomeno ​induce variazioni nelle condizioni atmosferiche, influenzando‍ in modo significativo il⁤ meteo e la temperatura ⁢media ‌globale, contribuendo così al riscaldamento globale. Le anomalie SST nel‌ Pacifico ‍tropicale hanno ‌già superato lo ​zero e tutte le proiezioni del sistema stagionale multi-C3S suggeriscono un ​probabile incremento nei mesi⁤ a venire.

Anomalia delle temperature superficiali marine dal 1 all’8 Luglio 2023

L’analisi delle temperature evidenzia chiaramente le anomalie ‍nel Pacifico tropicale. ⁣Secondo il Sistema di Rianalisi Oceanica 5 (ORAS5) dell’ECMWF, si ​osservano ⁣variazioni ​rilevanti rispetto alla media del periodo ​1993-2016.

Evoluzione di Giugno

L’oscillazione El Niño-Southern (ENSO) rappresenta una fluttuazione irregolare dei venti ⁢e⁣ delle SST sopra l’Oceano Pacifico tropicale. Quest’anno, dopo un periodo di La Niña di tre anni, stiamo osservando l’evoluzione delle condizioni⁣ di El Niño. Le nuove proiezioni, basate ⁢sui dati ⁢di otto principali organizzazioni, tra cui ECMWF, indicano che ⁤i valori delle​ anomalie⁤ SST nella regione NINO3.4 continueranno molto probabilmente ‍a⁤ crescere.

Proiezioni multi-sistema NINO

Le proiezioni di ‍anomalia SST multi-sistema per ⁤la regione NINO3.4 ⁢sono state elaborate dal sito web ‌C3S⁣ e tengono​ conto delle incertezze relative alle proiezioni dei parametri meteorologici e oceanici. ​Nonostante alcune discrepanze, le proiezioni ⁢dei diversi‌ centri concordano sulla tendenza generale.

Implicazioni degli⁣ eventi ‌di ​El ⁣Niño

El Niño ha un impatto‍ diretto sul meteo e sul‍ clima globale. Questi ‌eventi causano un incremento temporaneo delle⁣ temperature ⁤medie globali, portando spesso a condizioni⁤ estreme nelle aree vicine al ⁢Pacifico tropicale. Gli effetti sull’Europa possono variare, rendendo difficile fare proiezioni precise.

Gli effetti globali di El Niño

Questi fenomeni sono associati a cambiamenti significativi nei modelli⁣ meteorologici,‌ specialmente nel Pacifico‌ tropicale.​ Ad⁣ esempio, lo spostamento ​verso est del riscaldamento delle acque ​superficiali può causare ​alterazioni⁣ nelle precipitazioni.

Proiezioni‌ NINO ECMWF a lungo termine

Secondo le proiezioni dell’ECMWF, è probabile che i valori elevati si dissolvano nella prima parte⁣ del prossimo anno, con una piccola possibilità ‍che le anomalie persistano fino al 2024. I forti ‍El Niños del 1997 e del 2015, ​ad esempio, si sono dissipati in tempi ​relativamente brevi l’anno successivo.

Conclusione

La comprensione⁢ e il monitoraggio di ​fenomeni come El Niño sono fondamentali per prevedere le tendenze del meteo ⁢mondiale.‍ Come indicano le proiezioni‌ più recenti, potremmo essere sul punto di vivere un ⁢evento El Niño ⁣di rilevanza, con tutte le sue conseguenze sul clima globale.