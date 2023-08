Le dinamiche del clima sono un argomento complesso, influenzato da una serie di fattori interconnessi. Uno dei fenomeni che spesso cattura l’attenzione degli esperti climatici è El Niño, che può portare significative anomalie climatiche in varie parti del mondo. E quest’anno, secondo gli ultimi dati, sembra che stiamo per sperimentare un intenso El Niño.

El Niño: una breve panoramica

El Niño è un fenomeno climatico che coinvolge il riscaldamento anormale delle acque dell’Oceano Pacifico. È suddiviso in quattro fasi: leggero, medio, forte e molto forte. Le recenti previsioni indicano che il fenomeno potrebbe evolversi in una fase media nel prossimo inverno, con la possibilità di raggiungere una fase ancora più intensa. La caratteristiche dell’evento attuale e che proseguirà nei prossimi mesi è la sua allocazione tracciata in nella regione 3.4.

Contrariamente a una credenza comune, associare El Niño a un clima perpetuamente caldo sarebbe un errore. A seconda della stagione, infatti, questo fenomeno può causare diverse anomalie climatiche. Durante l’inverno, ad esempio, la caratteristiche di El Niño moderato o forte può portare a temperature particolarmente fredde in Siberia.

Gli effetti di El Niño nelle regioni continentali

Mentre El Niño si sviluppa, le regioni a clima continentale potrebbero sperimentare cambiamenti radicali nelle condizioni meteo. Se per l’area siberiana significa un aumento delle probabilità di freddo intenso, per altre aree implica un incremento delle correnti tropicali umide, accompagnate da un aumento del numero di basse pressioni profonde. Questo può tradursi in condizioni meteorologiche più piovose, nevicate in montagna e quote inferiori durante episodi di freddo intenso.

Una maggiore concentrazione di freddo in Siberia, accresce le possibilità di inverno rigido nel Nord Europa, ed un El Niño moderato, forse favorisce un indice NAO frequentemente negativo. Per intenderci, in Italia si potrebbero avere maggiori occasioni di intemperie con alcune ondate di freddo.

Il legame con La Niña e le precipitazioni

Al contrario di El Niño, La Niña, che rappresenta il raffreddamento delle acque dell’Oceano Pacifico orientale, ha effetti generalmente opposti. Ma tutto dipende dalla sua durata, intensità e posizionamento. Riguardo alle precipitazioni, è importante sottolineare che El Niño non ha una correlazione diretta in Italia, o meglio in Europa del Mediterraneo centro occidentale. Sistemi come l’indice NAO influenzano le precipitazioni nel nostro quadrante geografico. El Niño moderato potenzialmente tende a rendere l’indice NAO negativo, favorendo quindi il maltempo più frequente del solito in Italia.

Previsioni stagionali

Le previsioni stagionali anticipano un semestre freddo con temperature al di sopra della media per l’Italia, accompagnate da precipitazioni oltre il normale. Per l’area alpina, si attendono nevicate che superano la media. Questo deriva da fenomeni meteorologici correlati a periodi di temperature standard e potenzialmente a episodi di freddo. Alla fine di agosto, abbiamo già notato un fenomeno simile, con freddo e piogge ben oltre la media, intensificate dalla stagionalità, dato che nelle Alpi ci troviamo nel periodo di massime precipitazioni annuali.

Il mito del riscaldamento globale

Un punto cruciale da sottolineare è che il fenomeno El Niño non ha alcuna connessione con il riscaldamento globale. È un fenomeno naturale e ricorrente che varia in intensità e posizionamento. La Niña, ad esempio, può manifestarsi una o due volte di fila (raramente tre come avvenuto recentemente), trasformandosi successivamente in El Niño.

In sintesi, le dinamiche del nostro clima sono influenzate da una miriade di fattori. Ma, avendo una comprensione chiara dei fenomeni come El Niño, possiamo prevedere meglio e prepararci ai potenziali cambiamenti atmosferici che potrebbero influenzare le nostre vite.