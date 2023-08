Già, dopo le 1000 sofferenze di luglio finalmente un po’ di normalità meteo. Provate a pronunciare insieme a noi la parola “normalità”… Suona bene no? E come se suona bene, un termine che ormai viene utilizzato raramente o che magari verrà utilizzato nei prossimi anni per descrivere condizioni meteo climatiche come quelle che stiamo affrontando quest’anno.

Però finalmente possiamo dire che la vera estate mediterranea è tornata a baciare le nostre regioni. Non ci interessa il motivo scatenante, non stiamo lì a guardare il pelo nell’uovo perché sappiamo fin troppo bene che le attuali temperature risultano dalla pregressa violenta rinfrescata.

Al di là però di questa causa scatenante a voi e a noi che interessa? Ciò che conta come si suol dire è il risultato, un risultato che stiamo apprezzando un po’ tutti perché finalmente splende il sole ovunque e perché finalmente le temperature sono in linea con le medie stagionali.

Lo saranno anche nei prossimi giorni, infatti questa situazione climatica ci terrà compagnia almeno sino a domenica ma stante le ultimissime proiezioni modellistiche si potrebbe arrivare anche a Ferragosto. Ferragosto significa metà mese, Ferragosto significa che fino a quel punto eventuale caldo atroce non verrebbe a farci visita.

Poi le temperature probabilmente riprenderanno a salire maniera importante però come abbiamo già scritto in un recente approfondimento molto probabilmente non avranno nulla a che fare con il caldo record di luglio. Togliamoci dalla testa che si possono raggiungere quei picchi atroci perché non sarà così.

Alla fin fine questo sì che è un bel meteo, questa sì che è la vera estate mediterranea. Proviamo ad apprezzarlo un po’ di più perché chissà quando ci recapiterà di avere giornate come queste…