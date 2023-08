Prima o poi succederà… Prima o poi succederà che anche le altre stagioni, quindi non soltanto l’estate, vedranno un cambiamento sostanziale degli scenari meteo climatici.

Prima o poi succederà che anche l’inverno sarà caratterizzato da meteo estremo. Attenzione però, non dobbiamo pensare solamente al caldo anomalo, quello degli ultimi decenni è stato purtroppo assai frequente anche nel corso della stagione invernale. Abbiamo vissuto inverni segnati pesantemente dalla presenza dell’alta pressione e non un alta pressione qualsiasi, bensì l’anticiclone africano.

Le ondate di freddo sono state poche, anzi diciamo che possiamo contare sulle dita di una mano. Ha nevicato veramente poco anche montagna, lo sappiamo, purtroppo è un trend che va avanti da troppo tempo.

Va bene tutto, però non ci vogliamo rassegnare all’idea di vivere inverni di questo tipo, vogliamo invece credere che prima o poi l’inverno tornerà realmente a fare l’inverno e chissà che l’estremizzazione meteo climatica non si possa tradurre in ondate di freddo mai viste prima.

Sì, potrebbe succedere qualcosa di questo tipo, potrebbe succedere prima di quanto si pensi anche perché certi eventi di solito hanno tempi di ritorno decennali e diciamo che dovremmo esserci. L’ultimo vero inverno fu quello del 2012, lo ricorderete, quindi facendo due conti sono passati già più di 10 anni.

Prepariamoci quindi, perché la situazione potrebbe cambiare la momento all’altro potrebbe cambiare senza il minimo preavviso anche in virtù dei repentini capovolgimenti di fronte che sempre più spesso stanno investendo il Mediterraneo.