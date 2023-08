Partiamo dal presupposto che saremo ancora in estate, questo è bene dircelo. Partiamo dal presupposto che attualmente le condizioni meteo climatiche si stanno orientando ancor più pesantemente su frequenze africane.

Fatte le dovute premesse cerchiamo di capire ciò che potrebbe accadere nel corso dell’ultima settimana di agosto. Sì, perché nei giorni scorsi abbiamo parlato di un possibile stop dell’estate ed in realtà vi sono ancora alcuni centri di calcolo internazionali che puntano in quella direzione.

Tra questi c’è uno dei più autorevoli ed affidabili, ovvero quello europeo… Le ipotesi europee ci dicono cosa? Beh, che molto probabilmente nel corso dell’ultima settimana di agosto aria molto fresca proveniente dal nord Europa potrebbe affacciarsi sul Mediterraneo accompagnando tra l’altro anche una pericolosa saccatura.

Tale ipotesi, ovviamente, esporrebbe le nostre regioni ad un calo fortissimo delle temperature associato molto probabilmente ad un incremento imponente dell’instabilità atmosferica. Magari non ovunque, perché poi dipenderà da quanto sarà in grado di spingersi verso sud la saccatura nordica, però potrebbero scatenarsi localmente temporali particolarmente violenti.

Dall’altro lato c’è invece chi punta con decisione verso una tenuta dell’anticiclone africano, anticiclone che in qualche caso sarebbe capace di rispedire al mittente gli assalti nordici consentendo ad agosto di chiudere i battenti all’insegna della piena estate. Una piena estate fatta di molto caldo.

Chi avrà ragione? Ma, al di là dell’affidabilità più o meno marcata dei centri di calcolo dobbiamo per forza di cose andarci coi piedi di piombo e fintanto che i modelli di previsione non evidenzierà hanno una traiettoria comune non potremo sciogliere minimamente le riserve.