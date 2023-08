Ovvio, quando si parla di previsioni meteo l’errore è sempre in agguato. Quando si parla di proiezioni meteo climatiche, quindi di linee di tendenza mensile stagionali la percentuale di errore sale notevolmente.

Si possono effettuare analisi attente, ma anche quelle più approfondite evidentemente possono risultare fallaci. È per questo motivo che sul meteo di agosto vi sono ancora molti dubbi. I sì, no, forse si sprecano, così come si sprecano proiezioni di varia natura che sembrano strizzare l’occhio alle più svariate condizioni meteorologiche.

Dal nostro punto di vista abbiamo le idee piuttosto chiare, ovvero siamo convinti che la strada intrapresa dagli autorevoli centri di calcolo internazionali sia quella corretta.

Dopo il forte peggioramento imminente ci aspettiamo un altrettanto consistente miglioramento, cambiamento che anche stavolta sarà indotto dall’anticiclone africano e quindi oltre al sole dovremmo mettere in preventivo un considerevole rialzo delle temperature verso valori abbondantemente superiori alle medie stagionali.

Ma la vera domanda è la seguente: quanto durerà? Beh, a quanto pare anche stavolta l’ondata di calore potrebbe intrattenersi sulle nostre regioni per circa una decina di giorni se non addirittura un paio di settimane. Significa che si potrebbe arrivare praticamente all’ultima settimana di agosto, momento in cui crediamo che i segnali di cedimento dell’estate inizieranno a palesarsi in varie zone d’Italia.

Alla luce di quanto scritto finora possiamo pertanto affermare che i sì, no, forse dovrebbero sparire. Possiamo affermare che dubbi sul meteo di agosto iniziano a non essercene più, dubbi che in realtà non avevamo avuto se non ultimamente allorquando i modelli di previsione sembravano scongiurare giornate roventi invece ultimamente sono tornati sui loro passi confermando quelli che erano i nostri timori fin dalla fine della scorsa primavera.