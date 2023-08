Mentre il clima della Terra si riscalda, le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti e gravi. I pericoli per la salute del calore estremo hanno sempre più scienziati e esperti medici preoccupati. E con buona ragione: lo stress termico è una delle principali cause di morte legate al meteo estremo ogni anno.

Il crescente problema del calore estremo

Un recente esempio è l’onda di calore record che ha colpito il Pacific Northwest degli Stati Uniti l’estate scorsa, uccidendo centinaia di persone. Numerose sono le vittime in Europa, in Asia, Sud America, Australia.

Nel corso degli ultimi 40 anni, i livelli estremi di stress termico sono più che raddoppiati. Questa tendenza, secondo Colin Raymond del Jet Propulsion Laboratory della NASA in Southern California, dovrebbe continuare. Raymond è l’autore principale di uno studio del 2020 sull’insopportabile calore e umidità, pubblicato in Science Advances.

Strumenti di previsione meteo

I meteorologi utilizzano diversi strumenti per valutare il potenziale di stress termico. Oltre alle previsioni di temperatura e umidità relativa, troverai qualcosa chiamato indice di calore, o temperatura apparente. L’indice di calore è una misura di come si sente la temperatura dell’aria ai nostri corpi quando viene considerata l’umidità relativa.

La temperatura bagnata-bulbo

Poiché l’indice di calore richiede una calibrazione, è una misurazione alquanto soggettiva. Per questo motivo, gli scienziati che conducono studi sul clima globale stanno esaminando sempre di più un’altra misura di stress termico chiamata temperatura bagnata-bulbo.

La temperatura bagnata-bulbo è la temperatura più bassa alla quale un oggetto può raffreddarsi quando l’umidità evapora da esso. Misura quanto bene i nostri corpi si raffreddano sudando quando fa caldo e umido e ci dice se le condizioni potrebbero essere dannose per la nostra salute, o addirittura letali.

Le implicazioni per la salute

Raymond afferma che la temperatura bagnata-bulbo più alta a cui gli esseri umani possono sopravvivere quando esposti agli elementi per almeno sei ore è di circa 35 gradi Celsius.

Da quando, nel 2005, sono stati registrati valori di temperatura bagnata-bulbo superiori a 35 gradi Celsius, queste condizioni estreme si sono verificate per brevi periodi di tempo in nove occasioni separate in alcuni luoghi subtropicali come il Pakistan e il Golfo Persico.

Proteggersi dal calore

Le persone più suscettibili alle alte temperature bagnate-bulbo includono gli anziani, le persone che lavorano all’aperto e coloro con problemi di salute di base. Le persone senza accesso al condizionamento dell’aria sono anche vulnerabili. Il condizionamento d’aria rimuove l’umidità dall’aria ed è la migliore soluzione quando le temperature bagnate-bulbo sono troppo alte.

In conclusione, i cambiamenti climatici e l’innalzamento delle temperature stanno diventando una minaccia sempre più concreta per la nostra vita quotidiana, rendendo alcuni luoghi troppo caldi per essere abitati. Continuare a monitorare il meteo e comprendere le implicazioni di tali previsioni è fondamentale per la nostra sicurezza e benessere